Familia de Óscar Denis recuerda su cumpleaños: “Que no se normalice su ausencia”

Este martes 10 de febrero, el exvicepresidente de la República Óscar Denis cumple 80 años de vida. Por esta fecha, su familia emitió un comunicado para recordar al político liberal que permanece secuestrado.

“80 años de vida. 80 años de historia. 80 años de ser padre, esposo, abuelo y ciudadano. Hoy no solo hablamos como hijas, hablamos como ciudadanas de un país que no puede acostumbrarse al secuestro, al silencio ni al olvido“, mencionan.

Las Denis recuerdan que Óscar “tiene nombre, tiene historia, tiene familia” y también como toda persona, tiene “el derecho a la verdad”.

En medio del recuerdo, la familia pide al Gobierno lo siguiente:

“Que no se detenga la búsqueda”

“Que no se enfríe la investigación”

“Que no se apague la memoria”

“Que no se normalice su ausencia”

“¿Dónde está papá? Encontremos a los tres", concluyen, como un pedido de localizar a los secuestrados Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Secuestro de Óscar Denis

Amancio Óscar Denis Sánchez fue secuestrado la tarde del 9 de septiembre de 2020 supuestamente por elementos del grupo criminal autonombrado EPP, cuando se encontraba en la estancia “Tranquerita” de su propiedad, localizada en Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

Junto con él también fue secuestrado un joven indígena de la etnia Pa’i Tavyterã, identificado como Adelio Mendoza, quien trabajaba como peón en el establecimiento y que fue liberado cuatro días después, durante una incursión efectuada por miembros de su comunidad.

Denis Sánchez accedió a la Vicepresidencia de la República el 28 de junio de 2012, en sustitución de Federico Franco. Este último asumió la Presidencia de la República, tras la crisis política desatada tras la masacre de Curuguaty, cuyo desenlace fue la destitución vía juicio político de Fernando Lugo como mandatario.

Hoy, a más de cinco años de su secuestro, su familia reitera el pedido de información sobre él e instan al Gobierno a que no dejen de buscarlo.

