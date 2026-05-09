Pedro Juan Caballero se posiciona como destino ideal para hacer turismo de compras

Desde un paseo por la emblemática Laguna Punta Porã, las casillas de comerciantes minoristas en la línea fronteriza con el Brasil o los enormes edificios comerciales como el Shopping China o Shopping Dubai que se han constituido en referencias del movimiento económico de la zona, la ciudad de Pedro Juan Caballero, se ha consolidado como una excelente alternativa en turismo interno para los que además de hacer compras, pueden disfrutar de los paisajes alrededor del casco urbano y aprovechar su emergente calidad hotelera.

La terraza del país, como se conoce a la capital del departamento de Amambay, busca a través del comercio, el turismo y el esfuerzo de su gente, acabar para siempre con el estigma para convertir la estadía de los visitantes en un momento acogedor, tranquilo y de buenas experiencias. El turismo de compras se constituye en un gran atractivo para los visitantes y a eso se suma el denominado turismo de eventos. “Estos partidos internacionales han dado excelentes resultados y pretendemos fortalecer con más eventos; lo más eficiente sigue siendo el turismo de compras con ofertas que cubren todas las necesidades”, manifestó Tomás Medina, secretario de relaciones públicas de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CITCS) de la ciudad.

Hotelería y Gastronomía

Los 16 hoteles registrados en Pedro Juan Caballero permiten estimar una capacidad de 2.000 huéspedes aproximadamente. Estos albergues han logrado mejorar la calidad de sus instalaciones para brindar un servicio excelente a los visitantes. Los costos de las habitaciones varían entre G. 160.000 y G. 350.000 diarios por persona, según algunos datos recabados. Desde el sector, se considera que aún es necesario ampliar la cantidad posible de alojamientos.

En el área gastronómica, son 26 establecimientos entre restaurantes, bares y pubs registrados en la lista de Turista Roga de la ciudad de Pedro Juan Caballero, pero la cantidad de locales existentes es mayor, teniendo en cuenta que no tienen la obligación de inscribirse, según Ramón Ariste, titular de dicha institución. El mismo expresó que hay una gran variedad de ofertas en el sector gastronómico que permiten disfrutar de productos gastronómicos característicos de muchos países, sin embargo asume que un gran desafío consiste en contar con un establecimiento de ventas de platos típicos paraguayos como el vori vori y otros que son muy demandados por los visitantes.

En promedio, son unos 6.000 turistas provenientes del Brasil los que visitan la ciudad de Pedro Juan Caballero, diariamente, moviendo unos US$ 3 millones diarios; se espera que los pobladores de otras ciudades del territorio nacional, aprovechen el fin de semana largo que se aproxima, visiten y disfruten de todo lo que la la capital de Amambay tiene para ofrecer.

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Desde la Policía Nacional, el comisario general Osval Lesme, afirmó que con todo el esfuerzo que se realiza desde la Dirección Departamental, se garantiza la seguridad de los visitantes. Destacó en ese sentido, el éxito del operativo durante los partidos de fútbol internacional disputados en la ciudad.

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