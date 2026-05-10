Invitan a jornada de vacunación contra la influenza en Abasto Norte este lunes

En el marco de la Campaña Invierno, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social invita a la ciudadanía a participar de una jornada de vacunación masiva este lunes 11 de mayo. El puesto de atención estará ubicado en el Abasto Norte (Ruta PY03, km 22,5, Limpio).

La actividad está dirigida a toda la población a partir de los 6 meses. Los interesados podrán acercarse de 08:00 a 12:00. Cabe resaltar la importancia de llevar su documento de identidad para recibir la dosis correspondiente.

Alerta por aumento de virus respiratorios

Según el último reporte oficial, se ha detectado un incremento significativo en las consultas médicas debido a la circulación de varios virus. Entre los más comunes identificados en pacientes se encuentran el rhinovirus, la influenza A (H3N2) y la parainfluenza.

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Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna contra la influenza es la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de complicaciones graves y la mortalidad asociada a esta infección.

Desde el Ministerio de Salud recalcan que la vacunación es gratuita y que protegerse contra la influenza no solo cuida al individuo, sino que también ayuda a evitar la saturación de los hospitales.