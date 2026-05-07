Vacuna contra la influenza: PAI contabiliza más de 100.000 inmunizados en Asunción

El licenciado César Cazal, responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Capital, brindó un balance sobre la cuarta semana de la campaña de invierno. Hasta la fecha, fueron administradas 108.000 dosis de la vacuna contra la influenza en Asunción, lo que representa más del 80% de la disponibilidad inicial para la zona.

Un factor muy importante a tener en cuenta en los próximos días es el ingreso de un frente frío que traería temperaturas por debajo de los 10 °C, situación que podría disparar los cuadros respiratorios, por lo que la aplicación de las vacunas disponibles en el sistema es muy necesaria como estrategia para no colapsar hospitales.

“Cabe resaltar que desde el Departamento de Epidemiología están mencionando que están aumentando los casos de cuadros gripales. Entonces, exhortamos, pedimos, solicitamos que se acerquen a los vacunatorios tanto de Capital como del resto del país”, manifestó.

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Dónde vacunarse en Asunción

La XVIII Región Sanitaria dispone de 54 servicios de salud operativos. Los horarios y lugares habilitados son:

Centros y Puestos de Salud / Unidades de Salud Familiar: de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00

Hospitales Cabecera (atención de lunes a lunes):

-Hospital Materno Infantil de San Pablo

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-Hospital Materno Infantil de Trinidad

-Hospital Materno Infantil de Loma Pytá

-Hospital de Barrio Obrero

Sede de la XVIII Región Sanitaria (Brasil casi Fulgencio R. Moreno).

¿Se puede vacunar una persona con síntomas respiratorios?

Ante la duda de muchos ciudadanos sobre si es posible vacunarse estando con “chorreo de nariz” o tos, el licenciado Cazal señaló que la única contraindicación es la fiebre de 38 grados o más al momento de la aplicación

“Si una persona presenta un cuadro gripal leve pero no tiene fiebre, puede y debe vacunarse. Es una vacuna atenuada que tarda unos 15 días en generar inmunidad total; vacunarse a tiempo evita cuadros graves”, explicó.

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Baja aceptación de la vacuna contra el dengue

A diferencia de la influenza, la inmunización contra el dengue preocupa a las autoridades sanitarias, ya que en Capital apenas se superan las 1.000 aplicaciones. Cazal recordó que el grupo etario para esta vacuna se extendió y ahora abarca a personas de 5 a 39 años. El esquema consta de dos dosis con un intervalo de tres meses.

“Es un problema la baja cobertura. Con los cambios de temperatura y los criaderos, el dengue sigue presente y puede confundirse con cuadros gripales”, advirtió.

Vacuna contra el sarampión

El funcionario del PAI recordó que la campaña de vacunación contra el sarampión culmina este 9 de mayo. En ese sentido, instó a padres de niños de 1 a 5 años a aprovechar la visita de las brigadas o acudir a los centros, ya que esta dosis puede aplicarse simultáneamente con la de la influenza.

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