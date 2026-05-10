Juan Villalba afronta juicio por supuesta violencia familiar desde el miércoles

El inicio del juicio por supuesta violencia familiar al exdirector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y del Mercado Municipal N° 4, Juan Francisco Villalba Ydoyaga, está previsto para el miércoles 13 de mayo. El Tribunal de Sentencia, presidido por Fabián Weisensee e integrado por Laura Ocampo y Cándida Fleitas, estará a cargo de dirigir el contradictorio.

El año pasado, Weisensee, Ocampo y Fleitas se habían inhibido alegando que tienen una relación de amistad con la hermana del procesado Juan Villalba, la jueza Sonia Villalba, pero la decisión fue impugnada por el Colegiado que recibió la causa, Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Ortiz.

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Los magistrados que rechazaron la causa consideraron que la causal alegada por sus colegas no corresponde, porque con quien dicen tener amistad no está procesada. De hecho, el Tribunal de Apelación Penal Adolescente conformado por Gustavo Auadre, Andrea Vera Aldana y Clara Estigarribia, fue el que hizo lugar a la impugnación.

Ese Tribunal de alzada declaró entonces que “somos del parecer que la fundamentación objeto de las inhibiciones, no reúne los requisitos para tenerlos por justificado ya que por un lado la simple mención de su amistad con la magistrada Sonia Villalba, quien no forma parte del proceso en sí, es decir, la amistad, se da más bien con un tercero”.

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El Ministerio Público en esta causa está representado por la agente fiscal Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Género.

Corte admitió acción de Juan Villalba un año y medio después

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 813 del 5 de mayo de 2026, dio trámite a una acción de inconstitucionalidad planteada por Juan Villalba en diciembre de 2024, es decir, casi un año y medio después.

En ese tenor, los ministros de la máxima instancia judicial dispusieron la remisión a la vista de los autos principales, correspondientes a la causa caratulada como “Juan Francisco Villalba Ydoyaga s/ violencia familiar”. El pedido fue dirigido al juzgado penal de garantías N° 4.

De esta forma, los ministros tendrán a mano el expediente hasta que emitan un fallo al respecto. Por esta situación el juicio corre el riesgo de no iniciar o, en todo caso, se dará inicio con las copias del expediente judicial.

La acción de Villalba es contra AI N° 153 del 9 de diciembre de 2024 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Adolescente y el AI N° 991 del 1 de noviembre de 2024, dictado por el juzgado penal de garantías N° 4, que elevó a juicio oral la causa. Villalba ataca la resolución de alzada pues consideró que los camaristas declararon inadmisible su recurso interpuesto, por lo que según señala él lesionaron su derecho a la defensa.

Además, atacó dichas resoluciones indicando que son arbitrarias por adolecer de vicios sustanciales relacionados con el deber de fundamentación y debido proceso.

Acusación contra Juan Villalba por violencia familiar

La Unidad Especializada de Lucha Contra la Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público, representada por las agentes fiscales Fátima Villasboa y Susana González, acusó a Villalba por violencia familiar en junio pasado.

La acusación refiere que el 5 de diciembre de 2023, Juan Villalba habría agredido físicamente a su esposa, Laura Prieto, con golpes de puño y patadas, provocándole cortes en la zona de la cabeza, en el domicilio que compartían.

Posteriormente, Villalba habría amenazado su cuñada por haber realizado la denuncia correspondiente.

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Los informes médicos del Sanatorio, el Hospital de Trauma y la médica forense del Ministerio Público Dra. María Benítez, detallan que la esposa de Villala sufrió una herida de 3 centímetros en región occipital, en región temporal izquierda, así como escoriaciones lineales en el brazo izquierdo.

La víctima también tuvo hematoma en la región infraescapular lado izquierdo y hematoma en el glúteo lado izquierdo; hematoma en el brazo derecho; cefalea post traumática y golpes varios.

La investigación fiscal

Pese a que la víctima no hizo denuncia e incluso negó haber sido agredida, la investigación fiscal permitió reunir elementos que indican lo contrario.

La acusación revela que en ambos centros asistenciales la víctima refirió a los médicos de guardia haber sido agredida por su esposo, el ahora acusado Juan Villalba, manifestación consignada por los profesionales que la atendieron en las fichas correspondientes.

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A modo de ejemplo, se transcribe el diagnostico médico remitido por el Hospital de Trauma, referente a la consulta de Laura Prieto del 5 de diciembre del 2023: “paciente femenino de 43 años con antecedentes de agresión por terceros (marido según refiere la paciente)con puño, patadas, sin pérdida aparente de la conciencia. Piel: herida cortante (ya suturado) en región temporal izquierda. Tumefacción región occipital izq. Escoriaciones blandas brazo izq. Hematoma región escapular lado izquierdo. Hematoma glúteo lado izquierdo”.

Asimismo, el informe remitido por el Sanatorio Migone, donde Laura Prieto consultó el mismo día, dice lo siguiente: “paciente refiere agresión por tercero (esposo de la paciente), golpes varios a nivel de flanco izquierdo y glúteo izquierdo y región occipital hace 4 horas. Herida cortante y hematoma en región occipital y hematomas en región glúteo y región costo lumbar lado izquierdo. Tratamiento: sutura primario a 3 puntos. Lab. Tac de abdomen y pelvis. Tac de cráneo. Obs: paciente refiere que irá a hacer la denuncia”.

Denunciante presentó fotos de su hermana ensangrentada

La señorita Diana Yanin Prieto Aceval, cuñada de Juan Villalba se enteró que su hermana Laura Prieto fue agredida físicamente por parte del ahora acusado, a las 6:23 del 5 de diciembre de 2023, porque el ex director de la PMT de Asunción la llamó vía WhatsApp y luego llegó hasta la vereda de su casa, solicitando a la misma que salga de su vivienda.

Al salir a la vereda Diana observó a su hermana que estaba sentada en la parte de atrás de la camioneta, con la cabeza ensangrentada y mostrando sus manos que también tenían sangre.

Laura Prieto manifestó:“me rompió la cabeza”, apuntando a su esposo Juan Villalba, además se mostraba en aparente estado de shock e indicaba a su hermana los moretones que tenía, pero se negó a descender del rodado, según relató Diana Yanin a los investigadores del caso, quien hizo una foto a su hermana, que proporcionó posteriormente a la Fiscalía.