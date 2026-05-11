Caen presuntos microtraficantes durante controles policiales en Campo 9

El primer procedimiento fue realizado el viernes último, alrededor de las 19:00, sobre la calle José A. Flores casi Carlos Antonio López, donde fue detenido Wilson Antonio Quiñónez Fernández (30), domiciliado en el barrio La Fortuna de esta ciudad. Del poder del sospechoso fueron incautados 14 moñitos de supuesta cocaína tipo crack, además de dos aparatos celulares y una motocicleta de la marca Star, modelo NT 150, sin chapa.

El hombre además contaba con dos órdenes de captura pendientes por supuestos hechos de reducción, firmadas por la actuaria judicial Dely Gissella Rolón. El operativo se realizó tras trabajos de inteligencia que alertaban sobre supuestos distribuidores de drogas bajo la modalidad delivery en la ciudad.

El segundo procedimiento se desarrolló el sábado, cerca de las 19:30, en la plaza “La Amistad”, ubicada en el barrio La Fortuna, donde fueron aprehendidos Aldo Florentín Ramoa Barreto (42) y Jorge Manuel Roa Roa (28), ambos domiciliados en el barrio Santa Librada.

Durante este operativo los intervinientes incautaron siete dosis de supuesta cocaína tipo crack, la suma de G. 216.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y una motocicleta Kenton Blitz DLX sin matrícula. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, agentes de inteligencia manejaban información de que supuestos distribuidores de estupefacientes frecuentaban la plaza, por lo que se montó vigilancia en la zona hasta concretar la intervención.

Los tres aprehendidos y las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público para el procedimiento de rigor.