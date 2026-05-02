Sepa sobre cursos con rápida salida laboral que ofrece la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción anunció la apertura de una nueva tanda de cursos para el mes de mayo. Las clases, que se desarrollarán en distintas sedes, están enfocadas en oficios de alta demanda y corta duración.

Las propuestas académicas están coordinadas por el Centro Municipal de Promoción Empresarial (CEMUPE) y se llevarán a cabo mayoritariamente en el barrio Sajonia, aunque también se habilitaron espacios en los barrios Pinozá y Santísima Trinidad.

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Gastronomía y servicios de barra

Para quienes buscan emprender en el rubro culinario o de eventos, la oferta es amplia:

Pastelería y Confitería: Inicia el sábado 9 de mayo (14:00 a 16:00). Duración: 1 mes.

Bartender: Inicia el sábado 9 de mayo (14:00 a 18:00). Duración: 4 clases.

Elaboración de Bocaditos (Sin costo): Inicia el lunes 11 de mayo. Se dictará lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 17:00. Duración: 1 mes.

Estética y cuidado personal

Uno de los sectores con mayor movimiento económico actual también tiene su lugar en la grilla de capacitaciones:

Maquillaje Integral para eventos: Inicia el 9 de mayo. Duración: 3 meses.

Extensión de pestañas: Inicia el 11 de mayo. Duración: 4 clases.

Uñas perfectas (Técnica dual 360°): Inicia el 12 de mayo. Duración: 4 clases.

Barbería: Inicia el 20 de mayo. Duración: 5 meses.

Maquillaje Social Profesional: Se dictará en el Centro Municipal Nº 2 de Trinidad desde el 9 de mayo.

Habilidades técnicas y comunicación

La oferta se completa con cursos orientados a la formación profesional y el mantenimiento técnico:

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Reparación de celulares: Inicia el miércoles 20 de mayo (18:00 a 20:00 h). Duración: 2 meses.

Oratoria (Sin costo): Inicia el lunes 4 de mayo. Duración: 4 clases.

Protocolo e Imagen Personal: Inicia el miércoles 6 de mayo. Duración: 4 clases.

Puntillismo creativo: En el Centro Municipal Nº 3 “Jopoi” (Barrio Pinozá), desde el 9 de mayo.

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¿Cómo inscribirse?

Los interesados deben tener en cuenta que la mayoría de los cursos requieren una edad mínima de 15 o 18 años, dependiendo de la especialidad.

Las inscripciones se gestionan de manera directa a través de los canales oficiales de la Municipalidad. Se pued consultar disponibilidad mediante WhatsApp al 0985 653 402. También en la sede CEMUPE: Mayor Martínez esq. Lázaro de Rivera (Barrio Sajonia). Otros contactos: Para los cursos en el Centro Municipal Nº 2 o Nº 3, comunicarse al (0981) 339 223.