Persea del Norte: pena de 5 años para esposa de “Aguacate” por lavar dinero del sicariato

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó en el caso Persea del Norte a 5 años de pena privativa de libertad a Gudelia Vargas Armoa, pareja de Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias Aguacate. La mujer fue declarada culpable del hecho punible de lavado de dinero proveniente del sicariato, convirtiéndose así ésta en la primera condena que se dicta por este hecho ilícito en Paraguay.

Así también, el Colegiado dispuso mantener las medidas alternativas a la prisión preventiva, en atención a que Gudelia Vargas ya cumplió la pena mínima tras el inicio del proceso penal en 2022, cuando fue imputada. Igualmente, se mantiene la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente al juzgado para firmar el libro.

Lea más: Persea del Norte: inició juicio a esposa de Aguacate

De la misma forma, los jueces dispusieron el comiso de los bienes muebles, principalmente, vehículos que fueron incautados en el marco del caso denominado Persea del Norte, y congelamiento del dinero producto de la venta anticipada hecha por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), de ganado vacuno y porcino.

Durante el juicio oral que inició en junio de 2025, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdez, quienes probaron que Gudelia Vargas simuló ingresos la compra de bienes por más de G. 4.700 millones, con dinero proveniente del sicariato, actividad a la que supuestamente se dedicó por varios años su pareja Marcio Sánchez, asesinado en 2023.

Lea más: Asesinan a Marcio Sánchez, alias Aguacate, en Pedro Juan Caballero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pareja de Aguacate simuló origen del dinero del sicariato

De acuerdo con lo que señaló la presidenta del Tribunal de Sentencia, Yolanda Morel, refirió que en juicio se demostró que el beneficio obtenido por Gudelia Vargas Armoa está representado por el dinero, los vehículos, los inmuebles, el ganado, bienes muebles que provienen del hecho ilegal, es decir, el sicariato.

“El resultado típico, conforme a la alternativa de disimular, o sea el resultado típico en este caso y con relación a la primera hipótesis que fue probada, se tiene que mediante la adquisición de inmuebles, ganado, muebles con dinero proveniente de los homicidios por encargo, Gudelia Vargas los recibió”, enfatizó Morel.

Lea más: Persea del Norte: ratifican prisión a pareja de “Aguacate”

Por otra parte, la magistrada hizo referencia a la sociedad que inició Vargas Armoa y “la simulación de las operaciones comerciales para la apariencia de licitud del dinero, utilizado para la adquisición de los bienes que encubrió la verdadera procedencia del dinero, vale decir, será el resultado de la simulación, la obtención y la simulación”.

A consideración de la defensa de Gudelia Vargas Armoa, para que se acredite la ilicitud de un hecho precedente debe haber una sentencia condenatoria previa. Sin embargo, la jueza Morel señaló que “el tipo legal exige un hecho antijurídico entre los que se encuentran en el catálogo, el crimen, y el homicidio es considerado un crimen y no se requiere una sentencia condenatoria”.

Lea más: Persea del Norte: fiscal pide juicio para esposa del presunto jefe de sicarios asesinado “Aguacate”

Sobre el argumento de la defensa de que Gudelia Vargas Armoa desconocía la actividad de su pareja, Morel citó una causa que fue identificada, entre tantas, relacionada al homicidio de un exconcejal de Capitán Bado, hecho por el que fue procesado Marcio Sánchez. En esta causa, la acusada brindó testimonio en 2018, lo que sirvió de base para que a Sánchez le dieran medidas alternativas a la prisión.

Para el Tribunal, este hecho fue suficiente para concluir que Gudelia sabía de lo que hacía Marcio.

“Consideramos que Gudelia Vargas conocía los hechos antijurídicos precedentes; conocía el origen de estos beneficios conocía las conductas que estaba desplegando, es decir, estaba intentando darle apariencia de licitud a través de la emisión de facturas con mentiras escritas y también, los estaba insertando en el mercado formal a través de la adquisición de bienes inmuebles, muebles, semovientes”, refirió Morel.

Lea más: Pareja del prófugo “Aguacate” seguirá en prisión

Por lo que, las magistradas consideraron -según expuso la jueza- que Gudelia Vargas Armoa “actuó con dolo directo de primer grado, porque conocía como seguro el resultado y lo ha negado; también consideramos que sus conductas fueron antijurídicas. No existe ninguna causa de justificación”.

Acusación en el caso Persea del Norte: dinero del sicariato para adquirir bienes

La Fiscalía en su acusación había señalado que el supuesto sicario Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias “Aguacate”, inició como miembro de organizaciones criminales destinadas al tráfico de drogas. Específicamente, se desempeñó como matón del asesinado Jorge Rafaat Toumani.

Tras la muerte de su patrón, en junio de 2016, Marcio Sánchez se reorganizó con el reclutamiento de personas que pudieran dedicarse junto a él, y bajo sus instrucciones, a llevar a cabo asesinatos a cambio de la obtención de réditos económicos.

Es así que, para la estructuración de su “empresa”, habría contado con apoyo de familiares, que también cuentan con procesos penales abiertos por homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal y violación a la Ley de Armas.

Mediante la comisión de muertes por encargo, Marcio Sánchez habría obtenido importantes sumas de dinero por parte de facciones criminales de importante influencia en la zona norte del país, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC), así como Sergio de Arrúa Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, y también el clan Mota, según la acusación.

Lea más: “Aguacate”, la “fruta” que supuestamente produjo más muertes en la frontera seca

Dichos pagos que recibía Sánchez por los trabajos realizados habrían sido destinados principalmente a la compras de rodados, inmuebles, inversiones en armas, joyas, animales y en comercios con apariencia legal. Estos eran adquiridos de forma directa por él y en otros casos por personas de su confianza.

Gudelia Vargas Armoa simuló ingresos de G. 4.700 millones

Dentro del esquema de lavado de activos provenientes del sicariato, Gudelia Vargas Armoa resulta la principal colaboradora de su pareja Marcio Sánchez para la ocultación de bienes e inversiones obtenidas.

Así se tiene que Gudelia Vargas, desde el 2016 hasta el 2022, simuló ingresos por valor de G. 4.737.321.970 para así obtener bienes que financió con el fruto de las actividades criminales que realizaba su pareja sentimental Marcio Ariel Sánchez Giménez.

Gudelia Vargas Armoa, siempre según la acusación, al igual que Sánchez, no registró empleos lícitos o conocidos hasta 2016, cuando después de la muerte de Jorge Rafaat formalizaron su inscripción en el sistema tributario, además de iniciar compras de bienes e inversiones.

Vargas Armoa se registró como “pequeño contribuyente” y vinculó un comercio con nombre de fantasía: “Rilsi Bazar”. De esta forma, entre el 2017 y 2019 se inscribió como comerciante al por menor en comercios no especializados y el 22 de julio declaró como rubro el comercio al por menor de productos textiles, y desde el 5 de octubre de 2020 producción de ganado vacuno.

En 2021 ya declaró ingresos que supuestamente le generaría el comercio al por menor en hipermercados y supermercados. Estas actividades declaradas por Gudelia Vargas fueron para simular sus supuestos ingresos y ocultar el conocimiento real del origen de todos sus bienes.

En este aspecto, resulta llamativo que desde su inscripción como contribuyente registró mayores egresos que ingresos; en el referido periodo de tiempo sus egresos rondaban los G. 100.000.000 a 480.000.000 y sus ingresos, entre los G. 100.000.000 y 470.000.000. Tanto así que, en el ejercicio fiscal de 2021, registró ingresos por G. 2.455.811.502 y egresos por valor de G. 2.552.972.192.

También entre el 2020 y 2021 adquirió inmuebles en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Además, con el fin de ocultar el origen real del dinero obtenido por Marcio Sánchez adquirió ganado y, en noviembre de 2020, obtuvo el registro oficial de la marca y señal para su ganado, que asciende a una población de 95 animales entre vacas, vaquillas, desmamantes machos y hembras y terneros.