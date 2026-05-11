Ruta PY05 presenta peligrosos hundimientos en los distritos de Horqueta y Arroyito

Los hundimientos, en el distrito de Arroyito, se notan en los kilómetros 128,5 y 129 de la ruta PY05 donde los conductores de los diferentes tipos de vehículos deben tener mucho cuidado al llegar a esas zonas. Según los pobladores de los sectores donde se tienen los desgastes del asfaltado, hace mucho tiempo que la vía precisa ser mejorada.

Las deformaciones se extienden por varios metros, además se tienen baches que constituyen peligro para los usuarios de esta importante ruta.

La misma situación se puede observar en la entrada a la ciudad de Horqueta a unos 41 kilómetros al este de la capital del primer departamento. Por esta carretera diariamente transitan vehículos de gran porte que aceleran, por su peso, el deterioro de la carretera.

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Los choferes que usualmente circulan por esta ruta manifestaron su preocupación por la falta de respuestas para la reparación de las zonas críticas. Algunos vaticinan que si en breve no se interviene con trabajos de fondo, los sectores con hundimientos y baches irán aumentando.

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Gran cantidad de lomadas<b> </b>

Desde ciudad de Concepción a Yby Yaú, que totalizan 109 kilómetros, existen más de 50 lomadas o reductores de velocidad. Para muchos de los conductores de vehículos, estos contribuyen negativamente para el hundimiento del asfaltado en estos sectores.

Es que en estos lugares, los choferes de los rodados, deben reducir la velocidad, especialmente los camiones de gran porte son los que por su peso y debido a las lomadas provocan el deterioro de la capa asfáltica.