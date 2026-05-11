San Estanislao: vecinos y autoridades se unen para mejorar calles en mal estado

El mal estado de los caminos afecta a centenares de ciudadanos, especialmente a aquellos que no cuentan con ningún tipo de pavimento en sus comunidades.

Los más perjudicados son las familias de los nuevos asentamientos y barrios que se encuentran fuera de la planta urbana, cuyos habitantes se ven obligados a organizarse en comisiones vecinales y pedir el acompañamiento de las autoridades municipales y de personas particulares para solucionar, por lo menos temporalmente, las malas condiciones de las calles, que en su mayoría están intransitables.

El motivo principal que causa el deterioro de los caminos son las constantes precipitaciones que se registran en la zona, dejando a centenares de personas literalmente aisladas del resto de la población. Entre estas comunidades están el asentamiento Loma Florida, Santa Rosa’i, barrio Monte Alto, Julián Jara y parte del barrio Ycua Pa’i.

Trabajo en conjunto

En lo que corresponde a la tarea de mejoramiento de las calles, el secretario general de la Municipalidad de Santaní, Ramón Niz, explicó que se está realizando un trabajo en conjunto con los vecinos de los diferentes barrios y asentamientos ubicados en los alrededores de la ciudad para que la gente pueda trasladarse desde sus comunidades sin impedimentos por el mal estado de las vías.

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Al respecto, el funcionario manifestó que se está haciendo un enorme esfuerzo en los lugares afectados, utilizando las pocas maquinarias viales de la institución municipal y las de algunos ciudadanos que están cediendo voluntariamente sus equipos de trabajo, que incluyen retroexcavadora, camión volquete y otros elementos que sirven para este tipo de tarea, subrayó.

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Acompañamiento de los vecinos

Sobre el tema, dos de los vecinos y miembros de la comisión de Desarrollo del asentamiento Loma Florida, Cristian Olmedo y Lucero Ovando, destacaron la importancia de trabajar en coordinación con las instituciones correspondientes para poder facilitar cualquier tipo de emprendimiento que necesita del esfuerzo de todos, señalaron.