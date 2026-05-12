Guajayví: MEC autorizó refacción de un colegio y la comunidad educativa espera el inicio de los trabajos

La comunidad educativa espera que los trabajos se inicien lo antes posible debido a que muchos alumnos están dando clases en la intemperie por la falta de aulas.

La clausura del pabellón del Colegio Técnico en Salud Nuestra Señora de Lourdes, donde estudian 78 alumnos del tercer curso de la media, fue confirmada hace aproximadamente 22 días, causando un enorme perjuicio a los miembros de la institución, atendiendo a que la misma no cuenta con espacio físico suficiente para desarrollar las actividades académicas.

Sin embargo, la directora del local educativo, profesora Elizabeth Moreno, manifestó que a pesar del inconveniente causado por este problema no hubo pérdida de clases durante todo este tiempo, pero que se necesita de manera urgente que las aulas clausuradas sean rehabilitadas para la tranquilidad de los alumnos y profesores de la institución.

En ese sentido, refirió que lo más importante en estos momentos es que la Municipalidad ya cuenta con la autorización del MEC para adjudicar a alguna empresa los trabajos de mejoramiento de la infraestructura del pabellón, cuyas aulas se encuentran inhabilitadas en estos momentos.

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Preocupación por el frío

En otro contexto, expresó que la comunidad educativa está sumamente preocupada por la llegada del frío, teniendo en cuenta que el colegio no tiene suficiente lugar para el desarrollo de las clases y se ven obligados a salir al patio o bajo los árboles para trabajar, poniendo en riesgo su salud, por lo que urge la rápida terminación de los trabajos de mejoras.

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Inicio de la obra

Al respecto, el intendente municipal Álvaro Saldívar (Alianza) anunció que se está haciendo todo lo posible para que la tarea de mejoramiento comience la próxima semana con la empresa adjudicada con la licitación, debido a que se trata de una situación de urgencia y que amerita darle la prioridad necesaria por el bien de toda la comunidad educativa, refirió.