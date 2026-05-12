Nueva Londres: desfile cívico estudiantil por los 215 años de la independencia del Paraguay

El desfile cívico estudiantil por el aniversario de la independencia del Paraguay se inició en la entrada de Nueva Australia y culminó frente a la Escuela Básica Nº 120 Juan Ramón González. Cientos de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades locales acompañaron la actividad patriótica, pese a las bajas temperaturas registradas durante la mañana.

La directora de la institución educativa, Carmen Villalba Cardozo, señaló que este es el segundo año consecutivo en que se realiza el desfile cívico estudiantil en el distrito y destacó el interés de docentes y pobladores por fortalecer esta tradición.

Mencionó que la iniciativa nació en la dirección de la Escuela Básica Nº 120 Juan Ramón González, con el objetivo de promover la participación de alumnos de distintos niveles en actos cívicos relacionados con las fiestas patrias.

La educadora indicó, además, que este año participaron 14 instituciones educativas y que varias casas de estudios no pudieron sumarse debido a diferentes inconvenientes organizativos y logísticos.

Resaltó el entusiasmo demostrado por los estudiantes, quienes se prepararon desde la semana pasada para el evento, así como el acompañamiento de padres de familia y autoridades locales en el desarrollo de la actividad.

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Finalmente, expresó que para el próximo año buscan ampliar la participación en el desfile cívico estudiantil y consolidarlo como una actividad tradicional dentro del distrito de Nueva Londres.