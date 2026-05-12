Pedrozo: peatón muere atropellado al intentar cruzar la ruta PY02

El accidente fatal ocurrió aproximadamente a las 14:30 sobre la ruta PY02 en la compañía Pedrozo, de la ciudad de Ypacaraí, zona caracterizada por percances trágicos. Según testigos, la víctima fue embestida por un automóvil blanco de la marca Fiat que circulaba hacia Asunción con dirección a la zona Este del país.

En el sector se realizan obras de ampliación de la ruta, a cargo del consorcio Rutas del Este SA (Sacyr y Ocho A), presentada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill, propietario de la empresa Ocho A.

Según los primeros reportes, el conductor ya no pudo evitar el impacto y el hombre cayó gravemente herido sobre la capa asfáltica. Bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente, pero se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El inspector Roland Cardozo, jefe de la Patrulla Caminera, señaló que hasta el momento no se pudo identificar al fallecido debido a que no contaba con documentos personales.

Asimismo, indicó que aguardan la llegada de familiares para realizar el reconocimiento correspondiente de la víctima.

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El procedimiento continúa a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

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