San Pedro de Ycuamandyyú: arrancan los Juegos Escolares y Estudiantiles 2026

La ceremonia de apertura de los Juegos Escolares y Estudiantiles 2026 se llevó a cabo en el remodelado polideportivo de la Gobernación de San Pedro “Vicente Ignacio Iturbe”. Autoridades nacionales, departamentales, docentes, estudiantes y padres acompañaron el inicio oficial de la temporada deportiva estudiantil.

La ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú vivió una verdadera fiesta deportiva con la presencia de delegaciones estudiantiles, atletas e hinchadas de distintas instituciones educativas del departamento.

El entusiasmo, los cánticos, las banderas y el espíritu de integración marcaron la jornada inaugural de la actividad.

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Desde hace más de 10 años, los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales reúnen a jóvenes de entre 12 y 18 años de todo el país.

El objetivo principal es fortalecer la cultura deportiva, fomentar la participación juvenil y potenciar las capacidades técnicas y competitivas de los estudiantes, con el acompañamiento de padres, docentes y cooperadoras escolares.

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Show artístico, desfile y elección de la mejor hinchada

Durante la apertura se desarrollaron presentaciones artísticas, desfile de atletas y palabras de las autoridades presentes.

Uno de los momentos más vibrantes fue la elección de la mejor hinchada, que aportó color, pasión y alegría al evento deportivo.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de integración, compañerismo y entusiasmo juvenil en el inicio oficial de la temporada 2026 de los JEEN.

El acto contó con la presencia del ministro de Deportes, César Ramírez, además del gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, intendentes municipales y autoridades educativas. Destacaron la importancia del deporte como herramienta de formación, integración y desarrollo para niños y jóvenes.