Alberdeños se levantan contra controles de la DNIT y denuncian persecución a trabajadores humildes

La tensión volvió a instalarse en la ciudad de Alberdi tras una nueva protesta encabezada por comerciantes organizados e informales, carriteros, motociclistas, estibadores y lancheros, quienes se manifestaron en contra de los controles ejecutados por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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La movilización se realizó este miércoles sobre la avenida Ytororó casi 14 de Mayo, en el barrio Ytororó, donde decenas de trabajadores expresaron su indignación por los supuestos decomisos de mercaderías transportadas en motocicletas, motocarros y pequeñas embarcaciones utilizadas para el comercio fronterizo.

Los manifestantes sostienen que los productos retenidos no corresponden a mercaderías de contrabando, sino en su mayoría a artículos nacionales destinados a la venta cotidiana.

Indicaron además que actualmente muchos productos argentinos dejaron de ser accesibles debido al elevado costo, por lo que consideran injusto que se criminalice a pequeños trabajadores que apenas logran sostener a sus familias.

“Entendemos que quieran combatir el contrabando y la informalidad, pero deberían buscar a los grandes contrabandistas y no perseguir a quienes trabajan de sol a sol para llevar alimentos y medicamentos a sus hogares”, expresó uno de los voceros de la protesta.

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La situación volvió a despertar el malestar social en Alberdi, recordando lo ocurrido meses atrás, cuando funcionarios de la DNIT habían clausurado un supermercado local por supuestamente no emitir boletas legales, hecho que también había generado fuerte reacción ciudadana.

Los sectores movilizados afirman que el comercio fronterizo representa prácticamente el único sustento económico para numerosas familias alberdeñas, especialmente en una ciudad donde gran parte de la actividad depende del intercambio comercial diario con la vecina Argentina.

Manifestación sin incidentes

De acuerdo con el informe policial emitido por la Comisaría 26ª de Alberdi, la manifestación se desarrolló de manera pacífica y contó con cobertura de seguridad a cargo de agentes policiales, personal táctico y efectivos del Grupo Lince, desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los trabajadores informales y pequeños comerciantes, quienes aseguran sentirse cada vez más asfixiados por los controles y temen que las medidas terminen profundizando la crisis económica de cientos de familias fronterizas.