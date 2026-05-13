Alerta sanitaria por contaminación microbiológica de productos de limpieza

La Dinavisa emitió una alerta sanitaria por la contaminación biológica de productos de limpieza importados de Brasil.

Estos son los siguientes:

Lavavajillas concentrado Ypê , todas las variedades.

Lavavajillas Ypê , todas las variedades.

Desinfectante para uso general Ypê Bak , todas las variedades.

Desinfectante para uso general Ypê , todas las variedades.

Jabón lavarropas líquido Tixan Ypê , todas las variedades.

Polvo para lavar ropa Tixan Ypê, todas las variedades.

Según la alerta, estos productos tienen presentación líquida y en polvo. Aclaran que la contaminación afectó a todos los lotes importados en el país.

El fabricante es Química Amparo Ltda y el titular del Registro Sanitario e Importador es Trading Company S. A.

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Alerta sanitaria por contaminación de productos de limpieza

La Dinavisa informó que se dispone la prohibición de comercialización, distribución y uso de los productos identificados en la alerta, hasta que esta misma autoridad lo determine, por las siguientes razones:

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Alerta de la Autoridad Reguladora de Referencia, considerando que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de la República Federativa del Brasil, mediante Resolución RE N.° 1.834 de fecha 7 de mayo de 2026, determinó el retiro del mercado de los productos de la marca YPÊ fabricados por Química Amparo Ltda., correspondientes a los lotes con numeración final en 1, de las líneas de desinfectante, lavavajillas líquido, jabón líquido y en polvo para ropa.

Esta determinación de la autoridad sanitaria del vecino país se dio tras constatar fallas graves en los sistemas de garantía de la calidad, producción y control de calidad durante inspección oficial conjunta, con riesgo de contaminación microbiológica por presencia de pseudomonas aeruginosa, microorganismo patógeno oportunista de relevancia sanitaria.

Otra razón es por la trazabilidad de importación, ya que la misma Dinavisa trazabilizó las facturas de importación declaradas para su ingreso al país, con las que identificó que los productos de la alerta ingresaron al territorio nacional bajo registros sanitarios otorgados a Trading Company S. A., verificando que varios lotes identificados se encuentran comprendidos en el alcance de la medida adoptada por Anvisa.

Por estos motivos se instruyó a distribuidores, depósitos y puntos de venta a proceder a la cuarentena inmediata de las unidades en existencia, poniéndolas a disposición del titular del registro sanitario Trading Company S. A.

Piden además que: