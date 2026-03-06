Dinavisa incauta miles de envases para clonar remedios en Aeropuerto Silvio Pettirossi

En un operativo clave dentro de la lucha contra el mercado ilegal de fármacos, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), en conjunto con el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), realizó hoy un allanamiento y verificación de cargamentos sospechosos en la zona primaria de Aduanas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Dinavisa emite alerta por falsificación del medicamento y este es el comunicado del laboratorio

El procedimiento permitió el hallazgo de un arsenal de insumos que, según las presunciones de Dinavisa, estarían destinados a la falsificación masiva de medicamentos.

Las autoridades detallaron que los elementos hallados coinciden con los estándares utilizados para el envasado de productos inyectables. Entre lo requisado se encuentran frascos viales de vidrio (16 x 27 mm / 15 mL), tapones de goma (tipo 13-A), tapas plásticas “flip-off” de color naranja, que presentan el logo “IF” y precintos de aluminio, además de una máquina selladora de tapas, herramienta fundamental para el acabado de los frascos apócrifos. Según comunicó Dinavisa, se trata de 80.000 unidades de cada insumo.

Todo el material fue retirado bajo estricta guarda y custodia para las investigaciones pertinentes, ante el riesgo inminente que representa para la salud pública.

Alerta por el caso “T.G. 10”

Este operativo se da tras la detección de lotes falsificados del fármaco T.G. 10 (de Indufar), un inyectable utilizado para la pérdida de peso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La alarma se encendió tras una denuncia en Alto Paraná, donde un hombre terminó en urgencias con un diagnóstico de pancreatitis aguda e hipoglucemia severa tras consumir el producto. Inicialmente, el Juzgado de Paz de Santa Rosa del Monday decretó la suspensión de su venta, pero Dinavisa aclaró rápidamente que el riesgo provenía de una versión falsificada que imitaba al producto original.

Lea más: Ordenan suspensión urgente de fármaco para bajar de peso tras grave cuadro de salud en Alto Paraná

“Se ha confirmado que el producto es falsificado. El laboratorio titular (Indufar) confirmó que el lote detectado no fue fabricado por ellos y presenta diferencias claras en el empaque y etiquetas”, detalló la alerta sanitaria de Dinavisa, publicado la semana pasada.

Laboratorios Indufar emitió un comunicado oficial el martes último para aclarar que la suspensión de comercialización emitida el pasado 27 de enero, fue revocada por el mismo juzgado, permitiendo la libre venta de sus productos certificados.

En el mismo comunicado, Indufar subrayó que los lotes que causaron los problemas de salud no pertenecen a su línea de producción y son resultado de la piratería farmacéutica.

Riesgos para la población

Dinavisa reiteró que el uso de medicamentos falsificados es una “ruleta rusa” para el organismo.

Al desconocerse su origen, materias primas y condiciones de almacenamiento, estos productos no garantizan calidad, eficacia ni seguridad, pudiendo derivar en cuadros clínicos fatales.