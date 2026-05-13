Clínicas garantiza servicios de urgencia durante feriados patrios

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCMUNA) y su Hospital de Clínicas emitieron un comunicado oficial detallando la organización de sus servicios para los próximos feriados del 14 y 15 de mayo.

La medida se ajusta al Calendario de Asuetos y Feriados de la universidad, ratificado por la Resolución del Consejo Superior Universitario N.º 3448/2025.

En conmemoración del Día de la Independencia Nacional y el Día de la Madre, la institución ha establecido un plan de contingencia para no interrumpir la atención en salud.

Según el documento, se han coordinado acciones específicas para garantizar la continuidad en las áreas esenciales del hospital.

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Áreas con atención garantizada

Para tranquilidad de los usuarios y la ciudadanía en general, las siguientes dependencias operarán bajo el sistema de guardia:

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Servicios de urgencias

Unidades de terapias

Salas de internados tanto para adultos como pediátricos

Todas las dependencias vinculadas directamente al trabajo asistencial crítico

Con esta disposición, la FCMUNA busca equilibrar el cumplimiento del calendario nacional con su responsabilidad social de brindar atención médica ininterrumpida en casos de necesidad urgente.