Defensa de Dalia confía en que la empresaria recibirá arresto domiciliario

La defensa de Dalia López pidió este miércoles el arresto domiciliario para la empresaria procesada en el marco del caso Ronaldinho, argumentando que otros implicados recibieron condenas leves y que la imputación actual es de carácter leve.

Los abogados ofrecieron una fianza de US$ 1.670.000 en inmuebles y el uso de tobillera electrónica, buscando sustituir la prisión preventiva, la cual la empresaria se encuentra cumpliendo en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada, por el arresto domiciliario.

El abogado Víctor Dante Gulino, uno de los representantes de Dalia López, sostuvo que la fiscalía sigue persistiendo los argumentos para mantener la prisión, pero realmente no dio ningún argumento. “Solamente se opuso sin dar unos argumentos serios”, apuntó.

En el transcurso del día, el juez Francisco Acevedo dictará sentencia, a lo que Dante Gulino dijo estar confiando porque presentaron los argumentos suficientes.

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“Con la fianza que se ofrece, con la medida de la tobillera, más el arresto domiciliario. No conozco alguien que por producción de documentos no auténticos esté preso mientras dure el proceso, remarcó el representante de Dalia.

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Sobrela existencia de un temor por parte del Ministerio Público de una nueva fuga de su representada, el abogado señaló que ella nunca estuvo prófuga.

“Ella siempre estuvo en una casa, en pleno centro de Asunción. Que el Ministerio Público o las fuerzas del orden no la ubiquen es otra cosa. Pero de fugarse no se fugó, porque no estuvo fuera del país", expresó.

“El hecho de no presentarse no implica fuga. Fuga es salir del país o estar escondida en algún lugar especial y ella estuvo en su casa de siempre”, concluyó.