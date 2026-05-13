Dalia López: defensa dice que imputación es “leve” y pide arresto domiciliario

Los abogados Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino, representantes legales de la empresaria Dalia López, se presentaron ante el Juzgado Penal de Garantías N° 12, a cargo del juez Francisco Acevedo, para la audiencia de revisión de medidas cautelares. La defensa técnica busca sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario.

El principal argumento de la defensa se basa en la proporcionalidad de las penas otorgadas a otros implicados en la causa de los documentos públicos de contenido falso. Según los abogados, existe una disparidad de criterios que perjudica a su defendida.

“Los que hicieron los documentos y los que usaron tuvieron salidas muy livianas, y ella que no tuvo participación por lo menos tiene que tener derecho a litigar desde su casa”, justificó Gulino.

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Presión mediática influye en causa

Gulino señaló que la presión mediática ha influido en el proceso.

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“Creemos que la mediatización es un elemento importante que hoy día en el sistema penal juega. Pero es muy sencillo revisar los antecedentes de la causa para determinar que ella merece estas medidas ahora”, acotó.

Asimismo, los abogados recordaron las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre evitar el uso abusivo de la prisión preventiva.

Derecho a la fuga y la calificación del hecho

Respecto a los años en que López permaneció prófuga de la Justicia, su representación legal sostuvo que el hecho de no presentarse fue una decisión para resguardar su libertad personal. Al respecto, el abogado Gulino refirió que “es su derecho a no verse afectada por una prisión”.

Por su parte, Cáceres enfatizó que la imputación actual es “leve”, centrada únicamente en la producción de documentos no auténticos.

El abogado subrayó que la figura de asociación criminal fue descartada del proceso hace tiempo, lo cual debería facilitar una medida menos gravosa.

Millonaria fianza y tobillera electrónica

La defensa presentó como garantías de que no hay intención de fuga una fianza real en inmuebles valuados en US$ 1.670.000 y uso de tobillera electrónica como medida de control.

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Según los representantes legales, este ofrecimiento “sobrepasa cualquier expectativa” y debería ser garantía suficiente para que el juzgado otorgue el arresto domiciliario a la empresaria investigada en el marco de la llegada de Ronaldinho al nuestro país.

Dalia López participa de la audiencia, que arrancó cerca de las 09:00, a través de medios telemáticos. La empresaria cumple prisión preventiva en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada.