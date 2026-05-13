Loreto: denuncian desaparición de una mujer y detienen a su pareja

Según la denuncia presentada en la subcomisaría 16ª de Hugua Guasu, distrito de Loreto, por Juan Antonio González Ferreira, de 28 años, su pareja Mariza Paola Balbuena Medina, de 26 años, desapareció de la casa luego del mediodía del lunes último. También el padre de la mujer, Leonardo Balbuena, de 83 años, denunció la desaparición.

Al presentar su documento de identidad a los policías, estos consultaron en el sistema informático y se supo que González Ferreira poseía una orden de detención por violencia familiar desde el año 2018. Los uniformados lo detuvieron y al tratar de explicar sobre la desaparición de su concubina, cayó en contradicciones.

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Esto motivó a los policías a convocar a agentes del departamento de Investigaciones, para ayudar en la pesquisa.

Luego fueron a la vivienda donde residía el detenido con su pareja, ubicada en Hugua Rivas La Asunción, lugar donde fue hallado dentro de una letrina -baño común- un celular, presumiblemente perteneciente a la desaparecida. Asimismo en algunos arbustos, que rodean la casa, se encontraron que estas tenían manchadas de color rojo.

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También participaron del procedimiento personal de Criminalística.

Búsqueda

En la mañana de hoy, policías continúan la búsqueda en la zona donde supuestamente fue vista por última vez Mariza Paola Balbuena Medina.