Video: embajador francés invita al “Frenchiemania Fest” para celebrar con los bulldogs

Los amantes y propietarios de perros de la raza bulldog francés tienen una fecha imperdible con la realización del "Frenchiemania Fest" el domingo 24 de mayo en la Asociación de Ciencias Veterinarias, ubicada en Lambaré.

Este encuentro busca resaltar la conexión cultural a través de una de las razas de perros más queridas y populares.

Al respecto, el Embajador de Francia en Paraguay, Pierre-Christian Soccoja, calificó a este querido can como el "reflejo del espíritu de París", ya que representa su "elegancia, sociabilidad y un toque de picardía".

Según el diplomático, estas cualidades son las que han permitido que la raza “conquiste el mundo”, ya que además de una mascota, “es un compañero de vida único” para muchas personas. ”Ver que en Paraguay lo aman tanto como en Francia me llena de alegría”, citó el embajador.

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Datos sobre el Frenchiemania Fest

El evento contará con varios expositores y actividades, entre los que se incluye una “carrera frenchie”.

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Para mayor información o inscripciones, uno puede contactar al: (0994) 889 283.

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