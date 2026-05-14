Nacionales
14 de mayo de 2026 a la - 11:44

Encarnación: claman por autoridades íntegras durante acto por los 215 años de la independencia patria

Jóvenes con uniformes formales sosteniendo banderas de Paraguay en el desfile, con expresión seria y un ambiente festivo.
Un grupo de estudiantes abanderados desfila en Encarnación durante la conmemoración de la independencia.Sergio González

La “Perla del Paraguay” fue escenario de un multitudinario desfile cívico-militar y estudiantil para honrar a los próceres de la independencia patria. Más de 18.000 estudiantes participaron y los representantes destacaron la necesidad de brindar oportunidades para los jóvenes y la integridad de las autoridades de turno.

Por Sergio González

En la capital del departamento de Itapúa, Encarnación, celebraron el 215 aniversario de la independencia patria, con un acto oficial y posterior desfile cívico-militar y estudiantil. Las actividades se iniciaron poco después de las 7:00, en la explanada del estacionamiento del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido como el sambódromo encarnaceno.

Durante el acto oficial se desarrolló la bendición religiosa, para posteriormente realizar la entrega de las coronas florales. Los representantes estudiantiles, militares y el intendente de la ciudad hicieron uso de la palabra para ofrecer sus respectivos discursos.

Mujer con gafas de sol sostiene un teléfono, mientras otras personas levantan banderas durante el desfile de independencia.
Una parte de la multitud que observó desde las gradas el desfile por el 215.º aniversario de la independencia del Paraguay en Encarnación.

Posteriormente, cerca de las 8:30 inició el desfile, con la presencia, en primera instancia, de las fuerzas militares para dar paso a las instituciones educativas. Miles de familiares estuvieron presentes desde las gradas para acompañar a los estudiantes en esta celebración.

Niña con falda rosa y blusa blanca sostiene un estandarte en un desfile, rodeada de personas con banderas.
Desfile en Encarnación por el 215 aniversario de independencia del Paraguay.

Participaron 48 instituciones educativas públicas y privadas, seis dependencias municipales y 14 instituciones de servicios. Los organizadores manifestaron que el desfile movilizó a más de 18.000 estudiantes de la ciudad de Encarnación.

Joven militar en uniforme verde oscuro con detalles rojos sostiene un bastón, en un ambiente colorido con banderas paraguayas.
Unidades militares también se sumaron al desfile conmemorativo en Encarnación.

Lea más: Encarnación: la apuesta segura para un feriado que Paraguay no debería desperdiciar

Honrar la independencia

El representante estudiantil, estudiante del Colegio Bautista de Encarnación, Javier Benítez Carrillo, interpeló a las autoridades, a quienes dijo: “Exigimos que nos permitan no ser el futuro lejano, sino el presente activo”.

Estudiante del colegio Bautista en traje negro con banda nacional, hablando frente a soldados en uniforme blanco en un acto formal al aire libre.
El representante estudiantil de Encarnación, alumno del Colegio Bautista de Encarnación, Javier Benítez.

“El Paraguay soberano que heredamos no se sostiene con discursos bonitos, sino con integridad y oportunidades reales para todos y todas”, expresó.

Jóvenes en uniformes oscuros marchan sosteniendo banderas de Paraguay, rodeados de una multitud en un ambiente festivo.
El desfile contó con la participación de 48 instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Encarnación.

Por su parte, el jefe comunal Luis Yd (Alianza) manifestó que “la libertad verdadera no consiste únicamente en vivir sin cadenas; la libertad es también poder expresarse con respeto; trabajar con dignidad; educarse; emprender; participar; y soñar con un futuro mejor”.

Hombre en traje oscuro y corbata de puntos habla en un podio, con audiencia joven y miembros en uniforme al fondo.
Alfredo Luis Yd (Alianza), intendente de Encarnación, en el acto conmemorativo por la independencia del Paraguay.

Sobre la acción de conmemoración, indicó que “honrar a los próceres de mayo no es solo colocar una corona de flores; honrarlos es trabajar con transparencia”.

Concluyó que “un Paraguay moderno necesita autoridades que escuchen, que rindan cuentas y que comprendan que el servicio público es, ante todo, una responsabilidad ante el pueblo”.