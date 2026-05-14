Encarnación: claman por autoridades íntegras durante acto por los 215 años de la independencia patria

En la capital del departamento de Itapúa, Encarnación, celebraron el 215 aniversario de la independencia patria, con un acto oficial y posterior desfile cívico-militar y estudiantil. Las actividades se iniciaron poco después de las 7:00, en la explanada del estacionamiento del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido como el sambódromo encarnaceno.
Durante el acto oficial se desarrolló la bendición religiosa, para posteriormente realizar la entrega de las coronas florales. Los representantes estudiantiles, militares y el intendente de la ciudad hicieron uso de la palabra para ofrecer sus respectivos discursos.
Posteriormente, cerca de las 8:30 inició el desfile, con la presencia, en primera instancia, de las fuerzas militares para dar paso a las instituciones educativas. Miles de familiares estuvieron presentes desde las gradas para acompañar a los estudiantes en esta celebración.
Participaron 48 instituciones educativas públicas y privadas, seis dependencias municipales y 14 instituciones de servicios. Los organizadores manifestaron que el desfile movilizó a más de 18.000 estudiantes de la ciudad de Encarnación.
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Honrar la independencia
El representante estudiantil, estudiante del Colegio Bautista de Encarnación, Javier Benítez Carrillo, interpeló a las autoridades, a quienes dijo: “Exigimos que nos permitan no ser el futuro lejano, sino el presente activo”.
“El Paraguay soberano que heredamos no se sostiene con discursos bonitos, sino con integridad y oportunidades reales para todos y todas”, expresó.
Por su parte, el jefe comunal Luis Yd (Alianza) manifestó que “la libertad verdadera no consiste únicamente en vivir sin cadenas; la libertad es también poder expresarse con respeto; trabajar con dignidad; educarse; emprender; participar; y soñar con un futuro mejor”.
Sobre la acción de conmemoración, indicó que “honrar a los próceres de mayo no es solo colocar una corona de flores; honrarlos es trabajar con transparencia”.
Concluyó que “un Paraguay moderno necesita autoridades que escuchen, que rindan cuentas y que comprendan que el servicio público es, ante todo, una responsabilidad ante el pueblo”.