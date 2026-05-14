Rinden homenaje a la patria por sus 215 años de independencia en la capital de Misiones

Previo al desfile de honor, se llevó a cabo un emotivo acto protocolar en la plaza Boquerón. En sus discursos, autoridades locales, docentes y estudiantes evocaron con respeto y orgullo la histórica gesta de mayo de 1811, acontecimiento que marcó el nacimiento de la independencia nacional y el inicio de una patria libre y soberana.

Durante el acto central, se rindió homenaje a los hombres y mujeres que lucharon con valentía por la libertad del Paraguay, que hasta entonces estaba bajo la Corona española. La celebración estuvo cargada de simbolismo, fervor patriótico y una multitudinaria participación ciudadana, en una jornada en la que el amor a la patria y el sentimiento de identidad nacional se hicieron sentir en cada rincón de la plaza.

En su intervención, la directora departamental de Educación, Felisa López, destacó la valentía de los próceres que se unieron para liberar al país del yugo español y conquistar la independencia patria sin derramamiento de sangre.

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“Estamos recordando 215 años desde que unos jóvenes visionarios se unieron para liberar del yugo español a nuestro querido Paraguay, sin derramamiento de sangre. Qué ejemplo para nosotros hoy, quienes estamos frente a las diferentes instituciones educativas y a las diferentes instituciones políticas, gubernamentales y no gubernamentales”, expresó López.

La docente señaló, además, que esta fecha histórica representa una oportunidad para reflexionar sobre el legado que dejaron los próceres de mayo y renovar el compromiso ciudadano desde cada espacio de la comunidad sanjuanina y paraguaya, trabajando unidos por el bienestar común y el fortalecimiento de los valores patrióticos.

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“A las autoridades departamentales y municipales les digo que trabajemos juntos en pos de nuestra comunidad, en pos del departamento y de nuestro querido Paraguay. Queridos directores y líderes de las diferentes instituciones educativas, seamos el ejemplo para nuestros jóvenes y niños, trabajando unidos para ofrecer una educación de calidad”, agregó.

También destacó el papel fundamental de Juana María de Lara en la independencia patria. Señaló que fue una mujer que trabajó silenciosamente por la libertad del país y aprovechó la ocasión para rendir homenaje a las madres, en vísperas de su día.

“Con ella recordamos a nuestras madres. Digámosles: gracias, mamá, por darme la oportunidad de formarme pese a todas las dificultades, para que hoy pueda ser un ciudadano útil a mi comunidad”, expresó.

El desfile se llevó a cabo sobre la avenida Monseñor Ramón Bogarín Argaña. Contó con la presencia de efectivos militares y policiales, además de alumnos de todos los niveles educativos, desde Inicial hasta Superior.

Cada delegación desfiló con orgullo portando estandartes, trajes típicos y mensajes alusivos a la independencia nacional, despertando el aplauso y la emoción de los presentes.

La jornada se vivió en un ambiente festivo y profundamente patriótico, donde niños, jóvenes y adultos participaron con entusiasmo, reafirmando el amor por la patria y manteniendo viva la memoria de quienes hicieron posible la libertad del Paraguay.