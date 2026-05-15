Barrio Obrero vivió una emotiva fiesta patriótica y homenaje a las madres

El populoso barrio Obrero de la ciudad de Pilar volvió a convertirse en escenario de una multitudinaria celebración por el Día de la Madre y los festejos patrios con el tradicional desfile estudiantil y de organizaciones sociales organizado por la comisión pro mejoramiento de la Plaza Parque General Bernardino Caballero (COPLAMA).

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La actividad se desarrolló sobre la calle 14 de Mayo, frente al monumento dedicado a la madre, donde centenares de vecinos y visitantes se congregaron para acompañar el acto cultural y patriótico.

Estudiantes de varias instituciones educativas dieron brillo, color y alegría al desfile con presentaciones artísticas, coreografías y mensajes alusivos a la patria y a las madres paraguayas.

También participaron organizaciones sociales y comunitarias que cada año se suman a esta tradicional actividad barrial.

El evento se ha convertido en una de las celebraciones más representativas del barrio Obrero, reuniendo a una multitud de personas que realzan el espíritu artístico y cultural de la comunidad pilarense.

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El barrio Obrero es considerado uno de los sectores históricos y más populares de Pilar.

Su origen se remonta a los primeros asentamientos de trabajadores de la fábrica textil instalada por el empresario italiano Federico Alberzoni en 1929, industria que marcó una época de desarrollo económico y generación de empleo para la capital de Ñeembucú, conocida como la “Auténtica Perla del Sur”.

Serenata gratuita a las madres

Los festejos continuarán esta noche con una gran serenata organizada por la Municipalidad de Pilar en la Plaza de los Héroes, con acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía.

La actividad comenzará a las 20:00 y contará con la participación del Ballet Municipal Yvoty Ñee, Grupo Tradición, Viva Ballet Paraguay, Tierra Noble, Pilar Jeroky, Agrupación Impacto y 11 Grados.

El espectáculo tendrá además como figura internacional al cantante mexicano Carlos Montalvo, reconocido por haber sido una de las voces emblemáticas de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules.