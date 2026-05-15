Con encaje ju y sacrificio, una madre tejió el futuro profesional de sus hijos

La sacrificada madre Decoud de Figueredo contó que dedicó gran parte de su vida a tejer encaje ju, que permitió que el sueño de sus hijos fuera realidad y sean hoy profesionales.

Agregó que todo fue posible con la ayuda de su esposo Blas Figueredo, quien hasta hoy día se encarga de llevar a vender los productos artesanales que confecciona. “Gracias al esfuerzo de ambos logramos sacar adelante a la familia”.

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Como madre, dijo sentirse orgullosa de que sus hijos hoy sean profesionales: la ingeniera agroindustrial Vivian Eliana Figueredo Decoud (34), Luis Fernando Figueredo Decoud (26), técnico en Mecatrónica y actualmente estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, y su hijo mayor César Alexis Figueredo (+), quien fue ingeniero agroindustrial y falleció en el 2024 en un accidente de tránsito en el distrito de Paraguarí.

“Una mamá debe guiar a sus hijos”

Dijo que hoy en día ser una buena mamá es difícil, pero no imposible. “Una madre tiene la misión de dedicar tiempo, enseñar y educar a los hijos, y sobre todo insistir en que estudien para que puedan salir adelante”, resaltó.

Además, señaló que una mamá debe inculcar a los hijos valores dentro del hogar; es fundamental para formar buenas personas y asegurar un mejor futuro para las familias.

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En ese sentido, dijo que los hijos deben escuchar más a sus padres, deben ser responsables, honestos y respetuosos con los demás.

Recalcó que el estudio y el trabajo son los únicos caminos para salir adelante. Agregó que, a esta altura de su vida, comprende que “si dedicamos nuestro tiempo y hacemos estudiar a nuestros hijos, a la larga nosotros los padres descansamos, porque después son ellos quienes nos ayudan en todos los aspectos”.

Sostuvo que “los hijos también tienen que poner de su parte, porque de qué sirve que los padres deseen que salgan adelante si ellos no demuestran interés”.

Finalmente, señaló que una mamá nunca se cansa de guiar y acompañar a sus hijos, y que su mayor orgullo es verlos convertidos en personas de bien y profesionales, porque la educación es la única forma de salir adelante en la vida.