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15 de mayo de 2026 a la - 06:00

Con encaje ju y sacrificio, una madre tejió el futuro profesional de sus hijos

La artesana del encaje ju Elvira Decoud de Figueredo aconseja no abandonar nunca el acompañamiento y la educación de los hijos.
La artesana del encaje ju Elvira Decoud de Figueredo aconseja no abandonar nunca el acompañamiento y la educación de los hijos.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. La artesana Elvira Decoud de Figueredo, de 66 años, dedicó su vida a tejer encaje ju para sacar adelante a su familia. Hoy en el Día de la Madre, instó a las madres actuales a no abandonar nunca el acompañamiento y la educación de sus hijos. Sostuvo que la educación es la única fórmula para alejarlos de los vicios y es la clave del progreso.

Por Emilce Ramírez

La sacrificada madre Decoud de Figueredo contó que dedicó gran parte de su vida a tejer encaje ju, que permitió que el sueño de sus hijos fuera realidad y sean hoy profesionales.

Agregó que todo fue posible con la ayuda de su esposo Blas Figueredo, quien hasta hoy día se encarga de llevar a vender los productos artesanales que confecciona. “Gracias al esfuerzo de ambos logramos sacar adelante a la familia”.

La artesana y madre Elvira Decoud de Figueredo recomendó dedicar tiempo a los hijos y educarlos en valores.
La artesana y madre Elvira Decoud de Figueredo recomendó dedicar tiempo a los hijos y educarlos en valores.

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Como madre, dijo sentirse orgullosa de que sus hijos hoy sean profesionales: la ingeniera agroindustrial Vivian Eliana Figueredo Decoud (34), Luis Fernando Figueredo Decoud (26), técnico en Mecatrónica y actualmente estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, y su hijo mayor César Alexis Figueredo (+), quien fue ingeniero agroindustrial y falleció en el 2024 en un accidente de tránsito en el distrito de Paraguarí.

La sacrificada madre Elvira Decoud de Figueredo, junto a su hija Vivian Eliana Figueredo Decoud, muestra orgullosa un caminero con detalles de encaje ju.
La sacrificada madre Elvira Decoud de Figueredo, junto a su hija Vivian Eliana Figueredo Decoud, muestra orgullosa un caminero con detalles de encaje ju.

“Una mamá debe guiar a sus hijos”

Dijo que hoy en día ser una buena mamá es difícil, pero no imposible. “Una madre tiene la misión de dedicar tiempo, enseñar y educar a los hijos, y sobre todo insistir en que estudien para que puedan salir adelante”, resaltó.

Además, señaló que una mamá debe inculcar a los hijos valores dentro del hogar; es fundamental para formar buenas personas y asegurar un mejor futuro para las familias.

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En ese sentido, dijo que los hijos deben escuchar más a sus padres, deben ser responsables, honestos y respetuosos con los demás.

Recalcó que el estudio y el trabajo son los únicos caminos para salir adelante. Agregó que, a esta altura de su vida, comprende que “si dedicamos nuestro tiempo y hacemos estudiar a nuestros hijos, a la larga nosotros los padres descansamos, porque después son ellos quienes nos ayudan en todos los aspectos”.

Elvira Decoud de Figueredo, una madre que con su artesanía en encaje ju supo educar a sus hijos y ayudarlos a convertirse en profesionales universitarios.
Elvira Decoud de Figueredo trabaja con un telar en su hogar, destacando su dedicación a la artesanía.

Sostuvo que “los hijos también tienen que poner de su parte, porque de qué sirve que los padres deseen que salgan adelante si ellos no demuestran interés”.

Finalmente, señaló que una mamá nunca se cansa de guiar y acompañar a sus hijos, y que su mayor orgullo es verlos convertidos en personas de bien y profesionales, porque la educación es la única forma de salir adelante en la vida.