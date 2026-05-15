Con fortaleza, vendedora de tereré de Encarnación, sacó adelante a sus ocho hijos

La septuagenaria vendedora de tereré, Evelia Silva, reconocida en Encarnación por mantener su puesto por más de 27 años en el corazón de la Plaza de Armas, reflexionó sobre el valor de la madre, en este día especial. La yuyera es oriunda del barrio Ita Paso de la ciudad de Encarnación.

“Yo tengo 8 hijos, todos grandes ya, de los que cuatro son nenas y cuatro varones”, manifestó. La humilde trabajadora explicó que, desde que sus hijos eran pequeños, tuvo que seguir criándolos sola, tras la separación de su segunda pareja. “No aguantaba más la violencia, por eso tuve que dejarlo y seguir yo sola”, afirmó.

La mujer refirió con desazón “ndachesuerte voi”, porque en su primer matrimonio tuvo que terminar también la relación por este motivo. Cuatro de sus hijos son de su primer esposo y el resto, de su segunda pareja. Hace más de 20 años permanece sola y asumió el desafío de la crianza como madre soltera.

Exclamó con orgullo que actualmente todos sus hijos ya tienen su propia familia; entre ellos hay abogados, peluqueros y honestos trabajadores, según describió.

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El valor de la madre

Silva refirió que para una madre el hijo tiene que ser todo para ella. “Yo soy pobre, vivía en la chacra, por lo que me acostumbré a levantarme a las 4:00, para preparar y dar de comer a mis hijos; hoy en día ya no tengo niños, pero tengo tres perros que alimentar”, sostuvo la mujer. Expuso que el rol del cuidado de la madre es fundamental para que los hijos crezcan sanos.

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Indicó que la alimentación es clave. “Hoy en día ya no se preocupan por darle de comer bien a los niños, por eso es que se enferman mucho”, dijo la septuagenaria.

“No es fácil criar a chicos”, dijo. El mensaje que quiso dejar a las nuevas madres es que el diálogo y la comunicación son herramientas cruciales para la crianza.

Los tiempos cambiaron, reflexionó. Hoy en día es más fácil dejar a los pequeños con celulares, porque es más fácil para los padres no cuidarlos. No obstante, esto termina afectando a los niños, sostuvo Silva.

“Yo agradezco a Dios la fortaleza que me dió para poder sacar adelante a mi familia”, concluyó la trabajadora.