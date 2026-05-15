Entre girasoles: familias disfrutan de una emotiva y colorida jornada en Cabañas

Desde tempranas horas, madres junto a sus hijas e hijos, esposos y demás familiares recorrieron el colorido campo para cosechar sus propios girasoles, disfrutar del paisaje y vivir una experiencia única en un ambiente campestre y familiar. Muchas personas aprovecharon la ocasión para realizar sesiones de fotos entre las flores, creando recuerdos inolvidables en una fecha tan significativa.

El lugar ofrece un escenario natural que llama la atención de visitantes de distintas ciudades, quienes llegan atraídos por la belleza del campo floral y la posibilidad de celebrar el Día de la Madre de una manera distinta, lejos del ruido y en contacto con la naturaleza.

En este día se pudo observar una importante concurrencia de personas que caminaban entre los girasoles, compartían tereré y disfrutaban del agradable ambiente.

Los niños también acompañaron a sus madres en la cosecha de flores y participando de las fotografías familiares.

El atractivo turístico se ha convertido en una opción ideal para el turismo interno en Cordillera, impulsando además las visitas a la compañía Cabañas y generando movimiento económico en la zona.

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Cosechar con Mamá

Ayer también se vivió una jornada realmente especial con la actividad “Cosechá emoción con mamá”, en el campo de Cabañas, donde la naturaleza, el turismo y el amor por mamá se unieron en un ambiente lleno de colores y emociones.

Familias enteras llegaron hasta el sitio para compartir tiernos momentos entre girasoles y rosas, aprovechando el espacio para recorrer el campo y disfrutar de la belleza del lugar.

Esta actividad es un importante atractivo turístico para la ciudad que reúne a visitantes de distintos puntos que disfrutan de una experiencia diferente en contacto con la naturaleza y la producción local.

Desde la secretaría de Turismo de Cordillera, Graciela Acuña, resaltó la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas que impulsen el turismo y el desarrollo económico del departamento de Cordillera.

El campo de girasoles seguirá abierto al público hoy y el fin de semana de 07:00 a 19:00.

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¿Cómo llegar?

Para llegar, se debe seguir la calle de la parroquia María Auxiliadora y avanzar unos 200 metros desde la Unidad de Salud Familiar II, en una zona de fácil acceso para turistas y pobladores.

La experiencia entre flores y naturaleza continúa atrayendo a familias enteras que buscan homenajear a mamá de una manera especial, disfrutando de un día lleno de color, alegría y recuerdos inolvidables.

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