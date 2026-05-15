Festival de la Madre reunió música, danza y emoción en Carapeguá

El evento cultural fue organizado en homenaje al Día de la Madre y reunió a artistas locales, departamentales y nacionales, quienes deleitaron al público con música y danza paraguaya. Además, durante la velada se realizaron sorteos y entrega de obsequios a las madres presentes.

Carapegu

La actividad se desarrolló en el marco de los festejos por los 301 años de fundación de Carapeguá y los 215 años de la Independencia Nacional.

La apertura artística estuvo a cargo de las alumnas de la Escuela Municipal de Danza, quienes demostraron talento y destreza bajo la dirección de la profesora Rosa Velázquez. Las jóvenes presentaron coreografías de danza paraguaya preparadas por la profesora Angélica Alderete.

Asimismo, participaron las alumnas de la Escuela de Danza Luz Marylen, que ofrecieron un selecto repertorio de música paraguaya, recibiendo el cálido aplauso de las madres que acudieron al festival para celebrar su día.

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Agradecimiento por el homenaje

La exconcejal Cirila Miranda destacó el gesto de la administración municipal por homenajear cada año a las madres del distrito. “Es una fecha muy especial para todas nosotras y agradecemos este reconocimiento”, expresó emocionada.

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Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando hijos e hijas invitaron a bailar a sus madres y las felicitaron públicamente por su día, reflejando muestras de cariño, amor y unión familiar que emocionaron a los presentes.