Bahía de Asunción: Embajada de Taiwán encabezó masiva limpieza

​En una mañana marcada por el compromiso ambiental y la cooperación internacional, voluntarios se dieron cita en la Costanera de Asunción para una jornada intensiva de recolección de residuos.

La campaña, organizada por la Embajada de la República de China (Taiwán) en colaboración con la Municipalidad de Asunción, la Asociación China en Asunción y agrupaciones de exbecarios, no solo buscó revitalizar la golpeada zona de la playa y las desembocaduras, sino también lanzar un fuerte mensaje de conciencia global.

​El evento coincidió con el reclamo internacional de Taiwán por su inclusión y participación en la Asamblea Mundial de la Salud, bajo la premisa de que la salud y la preservación del medio ambiente son causas universales que no deben conocer de exclusiones diplomáticas. Durante la jornada, se proveyó a los asistentes de kits de limpieza y refrigerios, logrando retirar una importante cantidad de desechos plásticos y materiales contaminantes del área.

​Radiografía del abandono

​A pesar del éxito de estas convocatorias civiles, la realidad de la Bahía de Asunción sigue siendo crítica. El espejo de agua sufre un proceso crónico de degradación debido a los altos niveles de coliformes fecales y la acumulación de basura.

​El verdadero foco de la crisis proviene de los cauces hídricos que desembocan en ella. Arroyos emblemáticos de la capital como el Mburicaó, el Antequera, y Las Mercedes, principalmente, actúan prácticamente como “cintas transportadoras” de basura y efluentes cloacales sin tratar. En días de intensas lluvias, estos cauces colapsan por completo, arrastrando toneladas de desperdicios directamente hacia el Río Paraguay y la Bahía, anulando cualquier intento de recuperación recreativa del espacio.

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​Inconsciencia al límite: los arroyos como vertederos

​Se ha reiterado en numerosas ocasiones que gran parte del problema radica en la inconsciencia de la ciudadanía. Es una práctica común y lamentable que muchos pobladores utilicen los raudales de los días de lluvia o los propios bordes de los arroyos para deshacerse de neumáticos, electrodomésticos viejos, bolsas de basura domiciliaria y pañales en desuso.

​Aunque la normativa vigente cataloga el vertido de basura en los cauces hídricos como una falta gravísima —con multas que pueden superar ampliamente los 20 jornales mínimos—, la falta de controles estrictos y de una educación ambiental profunda permite que la impunidad ambiental continúe.

​La jornada promovida este domingo demuestra que existe un sector de la sociedad civil dispuesto a trabajar por un cambio. Sin embargo, estas jornadas de limpieza voluntaria serán solo “parches” temporales mientras no se aborde el problema de fondo: la urgente reconversión del sistema de alcantarillado sanitario de la capital y el cese definitivo del uso de los arroyos como vertederos clandestinos.