Nacionales
17 de mayo de 2026 a la - 19:12

Reportan tránsito lento sobre la ruta PY02

Se reporta tránsito lento, pero fluido sobre la ruta PY02 en distintos tramos, debido al aumento del flujo vehicular este domingo.
Se reporta tránsito lento, pero fluido sobre la ruta PY02 en distintos tramos, debido al aumento del flujo vehicular este domingo.Faustina Agüero

El movimiento vehicular aumentó considerablemente este domingo sobre la Ruta PY02, principalmente en la zona del peaje de Ypacaraí, donde se registra un intenso retorno de viajeros hacia Asunción y ciudades del departamento Central. Pese a la gran cantidad de vehículos, el tránsito se mantiene lento, pero fluido, según reportó la Patrulla Caminera.

Por Faustina Agüero

El inspector Héctor Quintana informó que el operativo de circulación se desarrolla a la altura del km 41,7 de la Ruta PY02, en jurisdicción de la Jefatura de Destacamento N° 3 Desvío a San Bernardino, específicamente en el puesto de peaje de Ypacaraí.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente están habilitadas dos cabinas de cobro en sentido Capital–Interior y seis en sentido Interior–Capital, debido al importante flujo de automovilistas que retornan tras pasar el fin de semana en ciudades turísticas y localidades del interior del país.

De manera progresiva, las familias regresan a sus hogares, con un tránsito que se mantiene lento pero fluido.
De manera progresiva, las familias regresan a sus hogares, con un tránsito que se mantiene lento pero fluido.

El inspector explicó que, aunque en determinados momentos se forman largas filas de vehículos, la circulación avanza de manera constante y no se reportan bloqueos ni incidentes de gravedad en la zona.

Asimismo, señaló que las condiciones climáticas son favorables, con buen tiempo en todo el sector, lo que contribuye a mantener una circulación más segura sobre la principal vía que conecta Asunción con el este del país.

Se registra una importante afluencia de vehículos sobre la ruta PY02.
Se registra una importante afluencia de vehículos sobre la ruta PY02.

Conducir con prudencia

Desde la Patrulla Caminera instaron a los conductores a manejar con prudencia, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes, especialmente durante las horas de mayor circulación.

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El retorno masivo de viajeros suele intensificarse durante la tarde y noche de los domingos, principalmente en las rutas que conectan Asunción con ciudades turísticas de Cordillera y Central, por lo que las autoridades prevén que el flujo vehicular continúe aumentando en las próximas horas.

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