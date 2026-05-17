Reportan tránsito lento sobre la ruta PY02

El inspector Héctor Quintana informó que el operativo de circulación se desarrolla a la altura del km 41,7 de la Ruta PY02, en jurisdicción de la Jefatura de Destacamento N° 3 Desvío a San Bernardino, específicamente en el puesto de peaje de Ypacaraí.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente están habilitadas dos cabinas de cobro en sentido Capital–Interior y seis en sentido Interior–Capital, debido al importante flujo de automovilistas que retornan tras pasar el fin de semana en ciudades turísticas y localidades del interior del país.

El inspector explicó que, aunque en determinados momentos se forman largas filas de vehículos, la circulación avanza de manera constante y no se reportan bloqueos ni incidentes de gravedad en la zona.

Asimismo, señaló que las condiciones climáticas son favorables, con buen tiempo en todo el sector, lo que contribuye a mantener una circulación más segura sobre la principal vía que conecta Asunción con el este del país.

Conducir con prudencia

Desde la Patrulla Caminera instaron a los conductores a manejar con prudencia, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes, especialmente durante las horas de mayor circulación.

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El retorno masivo de viajeros suele intensificarse durante la tarde y noche de los domingos, principalmente en las rutas que conectan Asunción con ciudades turísticas de Cordillera y Central, por lo que las autoridades prevén que el flujo vehicular continúe aumentando en las próximas horas.

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