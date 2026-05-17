¿Querés estudiar en Japón? Todavía tenés tiempo para inscribirte a becas universitarias

El Gobierno de Japón abrió el 29 de abril inscripciones para becas de estudios ofrecidas a estudiantes paraguayos, egresados de carreras universitarias que desean realizar cursos de posgrado y para bachilleres que quieran hacer allí sus estudios de grado, según publicaron en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Las becas son auspiciadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, que indica que para acceder a los cupos, que incluyen 12 meses de educación preparatoria, los postulantes deben contar como requisito indispensable con un nivel avanzado del idioma inglés y un conocimiento básico o superior del japonés, con un promedio académico mínimo de 3,5.

Las becas para cursos de posgrado están dirigidas a egresados universitarios paraguayos, menores de 35 años de edad (al 1 de abril de 2027), que deseen realizar estudios de investigación, maestrías o doctorados en distintas universidades que ofrece esta nación asiática.

Para los egresados del ciclo bachillerato, menores de 25 años de edad (al 1 de abril del 2027), se tienen las ofertas de cursos universitarios, de entrenamiento técnico especializado y de carreras tecnológicas, las cuales podrán desarrollarse en facultades, institutos de formación técnica especializada e institutos tecnológicos del gigante asiático, sedes que serán decididas por el Ministerio de Educación del Japón durante el primer año.

Todavía tenés tiempo para inscribirte a becas de Japón

Desde el MEC, a través del Consejo Nacional de Becas, indicaron que los aspirantes deberán rendir exámenes de matemática, japonés, inglés, física y química, además de acceder a entrevistas individuales.

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Mientras que la embajada nipona, tendrá a su cargo la selección preliminar, será el MEC japonés la entidad que hará la selección final, basada en la revisión de documentos presentados por los postulantes y el resultado de las pruebas.

El gobierno japonés cubrirá gastos de alojamiento y estadía, cuotas académicas, matriculación y exámenes, además del costo de pasajes de ida y vuelta, con la salvedad de que el pago de tasas aeroportuarias, impuestos especiales, seguro de viaje y gastos de transporte interno hasta la institución receptora correrán por cuenta del becario.

El próximo viernes 29 de mayo es la fecha límite para la postulación a las becas de estudio para cursos de posgrado, nivel universitario, de entrenamiento técnico especializado y de carreras tecnológicas, según indicaron.

¿Cuáles son las áreas de estudio ofrecidas en Japón?

Entre los campos de estudio ofrecidos, figuran Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería en Información, Comunicación y Redes, Ingeniería en Materiales, Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Marítima.

Los jóvenes interesados a postular a una de las becas, para aplicar tienen mayor información en el sitio web de la Embajada del Japón.