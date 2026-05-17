Video: el Vaticano se actualiza y ya permite dar el aporte de la misa con tarjeta

La Iglesia Católica dio un paso hacia la digitalización. Ahora, las celebraciones litúrgicas en el Vaticano comenzaron a incorporar el pago electrónico para recibir la tradicional colecta de los feligreses.

El hecho quedó registrado en un video compartido por la periodista paraguaya Mónica Fabiola Ayala, quien se encuentra en Italia acreditada ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

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Las imágenes muestran cómo la histórica costumbre de dejar monedas o billetes abre paso de forma oficial a las transacciones digitales.

Adiós al efectivo obligatorio

En el video se observa el momento exacto en que una participante de la misa acerca su tarjeta de débito o crédito a un dispositivo electrónico (POS) sostenido por el encargado de juntar la limosna.

Tras apenas varios segundos, la transacción fue aprobada con éxito y el joven colaborador continuó su camino hacia los demás fieles.

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Históricamente, el aporte de la colecta se realiza de manera voluntaria y solamente en efectivo. Sin embargo, ante el desuso global de los billetes físicos y la comodidad que exigen los millones de peregrinos internacionales que visitan la capital espiritual, el Estado Vaticano decidió adecuar sus métodos.