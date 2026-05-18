Buzó niega cajas paralelas en el Mercado 4: “Son leyendas urbanas”

Un grupo de precandidatos a concejales de Asunción denuncia la existencia de “cajas paralelas” de recaudación en mercados municipales y entidades como la Estación de Buses de Asunción.

La denuncia refiere que personas que se identifican falsamente como funcionarios municipales cobran dinero que no va a las arcas de la Comuna, sino a financiar campañas electorales de ediles y precandidatos en el contexto de las elecciones municipales de este año.

Según Ever Escalante, precandidato a concejal por el movimiento Colorado Añetete de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), solo en el Mercado 4 se recauda alrededor de G. 100 millones por día, que irían a financiar campañas electorales.

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Mercado 4 rechaza acusaciones y habla de transparencia

Al respecto, el director del Mercado 4, Alejandro Buzó, negó que existan cajas paralelas actualmente y afirmó que todo el sistema de recaudación se encuentra transparentado.

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Aseguró que los cobros se realizan de acuerdo con las bases tributarias establecidas y que se entrega una boleta comprobante que respalda cada transacción.

Además, calificó de “disparates” y “leyendas históricas” la existencia de una caja paralela, al menos dentro del Mercado 4.

“Es muy difícil hablar de cajas paralelas cuando los números están muy lejanos a la realidad: esos G. 100 millones diarios son absolutamente desbordados. El promedio de cobro del Mercado 4 oscila los G. 320 millones al mes. Estamos hablando más de G. 2.000 millones de diferencia”, dijo.

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Cajas paralelas son “leyendas urbanas”

Buzó agregó que con su administración se combate de forma frontal los cobros por supuestos mantenimientos y otros conceptos irregulares.

“No sé de dónde sale eso, yo también lo escuché antes de ingresar al mercado, pero son leyendas urbanas. La realidad interpela de otra manera en cuanto a las realidades de cobro y las necesidades de los mercados”, reveló.

Asimismo, instó a los denunciantes a presentar evidencia que compruebe la existencia de una caja paralela.

Cobros irregulares en zonas no formalizadas

Por su parte, Leonardo Ojeda, permisionario del Mercado 4, indicó que se mantiene el cobro irregular por parte de un grupo de personas vinculadas a concejales.

No obstante, aclaró que aquellos permisionarios que están formalizados no son afectados, sino aquellos que están instalados en sitios no permitidos. “Los que estamos legalmente pagando canon no tenemos vinculación con ellos, pero hay gente que están en lugares indebidos y ellos le dejan trabajar en esos lugares para cobrarles y no le dan comprobantes”, sostuvo.

Sin embargo, otros permisionarios indicaron que desde la intervención, a cargo de Carlos Pereira, se regularizó la situación. Según indicaron, actualmente se paga un canon de G. 10.000 por cada puesto y como comprobante de legalidad reciben una boleta.

Así también, reconocieron que antes de la intervención sí se registraban pagos irregulares.