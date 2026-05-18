Menores abandonados por su madre en Concepción precisan ayuda

Los menores entre 17 y 3 años son huérfanos de padre y quedaron solos con la madre; vivían en un asentamiento ubicado a las afueras de la capital del primer departamento.

Según explicó la abuela paterna de los menores, hace un poco más de una semana paso por la casa donde vivían sus nietos, allí la mayor de los menores, la de 17 años, le pidió ir a cenar a su casa con sus hermanitos.

La mujer fue a realizar sus actividades y luego regresó a su casa; con su marido fueron hasta donde residían sus nietos. Allí su nieta le comentó que su madre constantemente les dejaba solos por varios días.

Vecinos denunciaron el hecho a la Policía Nacional y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), quienes actuaron rápidamente y asistieron a los menores.

Actualmente los menores se encuentran bajo el cuidado de la abuela paterna que vive en una precaria casa. La mujer de 58 años dijo que los niños precisan ropas, abrigos, calzados, colchones, camas, entre otros.

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“Nos dijeron que la mamá de los menores ya ha vendido todas las pertenencias de ellos y ahora con las bajas temperaturas necesitan de calzados y ropas para esta estación”, explicó.

Asimismo expresó que ninguno de sus nietos posee documentos de identidad y que solo la de 17 años va a la escuela.

El de 3 años había sido operado debido a una afección cardíaca y de acuerdo a lo expresado por la menor de 17 años su mamá no llevó al niño a los controles médicos post cirugía.

Quienes deseen ayudar a los menores pueden llegar hasta la oficina de la Codeni, ubicada en el teatro municipal de Concepción, de 07.00 a 13.00 de lunes a viernes o comunicarse al 0973 999 636.

Obligada a tener relaciones sexuales

La menor de 17 años relató el día de la intervención policial y de la Codeni, que su madre la había obligado a tener relaciones sexuales con un hombre mayor.

La madre de la joven negó el hecho, pero de acuerdo a lo mencionado por la abuela de la menor, la menor dio detalles del hecho.