Segunda semana de manifestación con cierre intermitente de paso sobre el puente Jejuí

Un reducido grupo de personas permanece de forma permanente en la carpa de resistencia instalada en la zona del puente, mientras otros ciudadanos se suman a las protestas de acuerdo con sus posibilidades de tiempo.

Los cierres de ruta continúan de manera intermitente y no descartan endurecer nuevamente las medidas.

La movilización se desarrolla en medio de retrasos en pagos a constructoras, trabas administrativas, cuestionamientos a la calidad de las obras y problemas en la liberación de franjas de dominio.

Los pobladores exigen la presencia de la ministra del MOPC y respuestas concretas sobre la continuidad de los trabajos, especialmente en el tramo correspondiente al Lote 2, donde denuncian que actualmente no existen obras en ejecución.

La semana pasada, padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases y acompañar las movilizaciones ciudadanas.

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Además, convocaron a docentes y otros sectores sociales a sumarse a las protestas y advierten que podrían volver a adoptar medidas similares ante la falta de reacción de las autoridades.

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Cuestionan deterioro vial y lentitud de obras

Los manifestantes lamentan el estado de las rutas y aseguran que el deterioro de la vía genera constantes riesgos para conductores y comunidades de la zona.

El Corredor Norte continúa sin concluirse pese al avance de los plazos contractuales, aumentando el malestar ciudadano en el departamento de San Pedro.

El proyecto, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), busca conectar San Pedro y Concepción, reducir distancias y fortalecer la economía regional.

Pobladores sostienen que el departamento enfrenta una crítica situación vial, con rutas asfaltadas destruidas y caminos rurales prácticamente intransitables.

A esto se suman obras nuevas inconclusas, retrasadas y cuestionadas, mientras denuncian una respuesta lenta y parsimoniosa de las autoridades nacionales.