Cierre intermitente sobre el puente Jejuí y anuncian medidas más drásticas desde el lunes

Los manifestantes advierten que, de no existir una reacción concreta de las autoridades, desde el próximo lunes las medidas de fuerza serán más drásticas, con bloqueo total y por tiempo indefinido.

La protesta se desarrolla en medio de retrasos en pagos a constructoras, trabas administrativas, cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos y problemas en la liberación de franjas de dominio.

Ciudadanos autoconvocados exigen la presencia de la ministra del MOPC y respuestas concretas sobre la continuidad de las obras, especialmente en el tramo correspondiente al Lote 2, donde denuncian que actualmente no existen trabajos en ejecución.

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Padres no envían a sus hijos a clases

Desde ayer, pobladores iniciaron el cierre parcial del paso sobre el puente y hoy continúan con la medida.

Padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a instituciones educativas y sumarse a la movilización, además convocaron a docentes y otros sectores sociales a acompañar el reclamo ciudadano.

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Los manifestantes sostienen que el deterioro de la vía afecta gravemente a las comunidades de la zona y genera constantes riesgos para quienes transitan por el lugar.

Corredor Norte sigue sin concluirse

El Corredor Norte, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), tiene como objetivo conectar los departamentos de San Pedro y Concepción, reducir distancias y fortalecer la economía regional.

Sin embargo, los plazos contractuales continúan avanzando sin que las obras sean concluidas, situación que incrementa el malestar ciudadano.

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San Pedro enfrenta una grave crisis vial

El departamento atraviesa actualmente una crítica situación vial, con rutas asfaltadas deterioradas y caminos rurales prácticamente intransitables tras las lluvias.

A los problemas históricos se suman nuevas obras inconclusas, retrasadas y cuestionadas, mientras los pobladores denuncian una respuesta lenta y parsimoniosa por parte de las autoridades nacionales.

“Ruta de la muerte” sigue generando preocupación

En la ruta PY08, conocida por pobladores como la “ruta de la muerte” debido a los numerosos accidentes fatales ocasionados por enormes baches, recién tras movilizaciones ciudadanas, comenzaron tímidamente algunos trabajos de reconstrucción.

Los manifestantes señalan que las respuestas llegan tarde y de manera insuficiente ante el deterioro de la infraestructura vial.

También cuestionan nueva ruta hacia Concepción

Otra de las preocupaciones ciudadanas es el deterioro de la nueva ruta que une San Pedro con Concepción.

Pobladores incluso realizan colectas para reparar sectores dañados, aunque las mejoras duran poco tiempo, mientras persisten los reclamos al Gobierno Nacional.

Aunque recientemente se anunció el envío de piedras y materiales para iniciar reparaciones, ciudadanos afirman que todavía no existen maquinarias trabajando en pista y los peligros continúan para los conductores.

Persisten los reclamos ciudadanos

Mientras tanto, comunidades de distintos puntos del departamento de San Pedro continúan reclamando soluciones y respuestas concretas a las autoridades nacionales.

Los movilizados advierten que mantendrán y endurecerán las medidas de fuerza hasta obtener compromisos reales sobre la continuidad y culminación de las obras viales.