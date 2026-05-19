Alfredo Jaeggli renunció al Club Centenario: “No necesito ser socio, mi casa es más linda”

A través de un vídeo, el dirigente liberal Alfredo Jaeggli hizo pública su renuncia como socio del Club Centenario, en medio de un fuerte conflicto con la Comisión Directiva de la institución social, a la que acusó de actuar sin dar explicaciones y de manera “cobarde” en el manejo de su salida.

Según relató el propio Jaeggli, recibió una notificación fechada el 30 de abril en la que el club le comunicaba que su renuncia —presentada el 16 de abril— había sido aceptada en la misma fecha de su solicitud, decisión que, a su entender, se tomó sin el gesto mínimo de una conversación personal.

El político sostuvo que había pedido expresamente poder entregar su renuncia en persona ante la Comisión Directiva y el presidente de la institución, pero que ese pedido no fue atendido.

Lea más: Incidente en el debut del Cente: un dron, una protesta e intervención policial

Críticas a la comisión del Centenario

Jaeggli, quien dice contar con más de siete décadas de vinculación con el club, afirmó que es “hijo de socio fundador y financista de la compra del club”, por lo que consideró que merecía un trato distinto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me merezco, por lo menos, que me reciban y que me acepten mi renuncia y que me miren a los ojos”, expresó, al tiempo que lamentó que la decisión se haya comunicado sin un encuentro directo.

En su descargo, también cuestionó duramente a las autoridades del club, a quienes atribuyó falta de valentía y continuidad con la gestión anterior.

“Dicen que los paraguayos son valientes, pero estos no son nada valientes. Esto parece que le tienen mucho miedo al presidente y están siguiendo exactamente, haciendo lo mismo que su anterior directiva”, dijo.

Suspensiones previas y conflicto por música a alto volumen

El conflicto, según su versión, tiene antecedentes. Jaeggli recordó sanciones previas dentro de la institución tras reclamos por problemas prolongados, lo que derivó en suspensiones que consideró desproporcionadas.

“Me suspendieron cinco años”, afirmó y agregó que dichas medidas lo llevaron finalmente a abandonar su condición de socio.

El exdirigente también sostuvo que su decisión no responde a una necesidad personal de pertenencia al club, al que dijo no necesitar. No obstante, insistió en que la situación refleja lo que considera un problema institucional más profundo.

“Yo no necesito ser socio del Club Centenario. Mi casa, por lo menos para mí, es más linda que el club. Lo que sí creo que la injusticia es brutal y que en el Centenario no solamente existe gente muy injusta, sino gente con muy poco valor para oponerse a la Comisión Directiva”, remarcó.

Acusaciones de “rosca interna” en la administración del club

Jaeggli apuntó además a la existencia de intereses internos en la administración del club, al que describió como una estructura cerrada donde “hay una rosca y una especie de gavilla que se mantiene”, sugiriendo que existen manejos poco transparentes en decisiones clave.

“Estos no son chuchis, estos son salvajes. Estos son gente miedosa. El Paraguay no va a cambiar con esta clase de gente”, añadió.

El dirigente liberal expresó también su descontento por la falta de explicaciones formales sobre la aceptación de su renuncia. “No me dicen por qué, no me dan explicaciones, no me reciben”, sostuvo y calificó la respuesta institucional de “cobarde”.

Lea más: Incidente con dron de Jaeggli en el Cente: exsenador ahora culpa a su “colaborador” del hecho

Mal manejo en “El Cente”

En la parte final de su anuncio, Jaeggli lamentó el rumbo de la institución social al señalar que el Club Centenario —uno de los más tradicionales del país— no debería, a su criterio, manejarse de esa forma con socios de larga trayectoria.

Además, no descartó la posibilidad de futuras denuncias sobre el funcionamiento interno de la entidad.

El actual presidente del Club Centenario es Raúl Octavio Codas Morselli y el saliente (gestión anterior), Eduardo María Livieres Guggiari.