Inician cambio de cañerías de la Essap en el centro de Pilar tras 40 años del obsoleto sistema

Las tareas comenzaron en la mañana de este martes sobre la calle 14 de Mayo entre Antequera y Gobernador Irala, donde obreros y maquinarias iniciaron las excavaciones para reemplazar las tuberías de la Essap instaladas hace más de cuatro décadas.

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El trabajo está a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos S.A., Los Trigales S.A. y Constructora Heisecke S.A., dentro del plan de modernización de infraestructura sanitaria contemplado en la Defensa Costera Fase B.

La ingeniera Marcela García explicó que el objetivo es mejorar el sistema de distribución de agua potable y evitar inconvenientes futuros debido al desgaste de las antiguas cañerías.

Señaló además que las intervenciones fueron planificadas para minimizar el impacto en el tránsito y garantizar la continuidad del servicio de agua potable a los frentistas y vecinos de la zona.

Los trabajos forman parte de las obras complementarias de infraestructura urbana que acompañan el megaproyecto de defensa costera ejecutado en la capital departamental.

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Además del cambio de cañerías, esta etapa incluye importantes obras de infraestructura urbana y sanitaria, como la construcción del sistema de desagüe pluvial y alcantarillado sanitario.

También incluye la construcción de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales, considerada fundamental para mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de la capital departamental.

Fase C

En paralelo, también avanzan los trabajos correspondientes a la Defensa Costera Fase C, ejecutados por el Consorcio Costero Ñeembucú, conformado igualmente por Benito Roggio e Hijos S.A., Los Trigales S.A. y Constructora Heisecke S.A.

Esta nueva etapa contempla importantes transformaciones urbanísticas para Pilar, entre ellas la construcción de parques lineales, bicisendas, avenidas costeras, obras que buscan potenciar el desarrollo turístico, recreativo y urbanístico de la ciudad.

Las intervenciones forman parte del ambicioso proyecto de protección costera y modernización urbana que busca convertir a Pilar en una ciudad más resiliente frente a las inundaciones y con mejor infraestructura para sus habitantes.