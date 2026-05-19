Frío en Paraguay: ¿cuántos pasaron la noche en albergue de la SEN?

Cuatro personas en situación de calle optaron por pernoctar en el albergue, ubicado junto al predio de la Primera División de Infantería, explicó este martes a ABC Color José Duarte, funcionario de la SEN encargado del centro de acogida.

Duarte explicó que, además de las cuatro personas del sexo masculino que fueron albergadas en el refugio, funcionarios de la SEN asistieron a otras tres que optaron por no ser trasladadas al albergue. A estas se les entregó colchones y frazadas.

“Hay personas que no quieren venir, se quieren quedar donde están”, dijo el funcionario.

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Duarte explicó que el albergue transitorio del SEN tiene una capacidad total de 30 camas: 12 para personas del sexo masculino, 12 para el sexo femenino y seis para mujeres con hijos en brazos.

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El albergue ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, cena y atención médica, además de cama y abrigo, añadió.

Piden avisar al 911

Ciudadanos que vean a personas en situación de calle en días de frío intenso pueden notificar su ubicación a través del sistema 911 de la Policía Nacional, lo que permite que funcionarios de la SEN acudan y ofrezcan a esas personas traslado al albergue transitorio o asistencia con colchones y frazadas.

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