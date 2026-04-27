Ministerio de Justicia lanza campaña de colecta de abrigos para presos y presas

Bajo el lema “Hacé que tu abrigo siga cumpliendo su misión”, el Ministerio de Justicia dio inicio oficial a la campaña solidaria de colecta de abrigos de invierno.

Indican que esta es una iniciativa impulsada con el objetivo de asistir a las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La campaña se extenderá desde este lunes 27 de abril hasta el próximo 15 de junio.

La institución invita a la ciudadanía en general a sumarse con donaciones de camperas, bufandas, medias, frazadas, zapatos y mantas.

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Colecta de abrigos para presos y presas

Explican que estas prendas serán destinadas a fortalecer la atención integral de los internos en los diversos centros penitenciarios del país.

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La recepción de las donaciones está centralizada en la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, ubicada en la sede del Ministerio de Justicia (Estados Unidos esquina República de Colombia, Bloque B, 3er piso). El horario habilitado para la entrega es de 07:00 a 15:00 horas.

Para coordinar la entrega de donaciones de gran volumen o realizar consultas adicionales, la institución ha dispuesto los siguientes canales de contacto:

Guillermo Vely: 0981 314 886

Melissa Vera: 0984 891 637

Marycarmen Martens: 0981 263 294

Nilson Pavón: 0982 439 204

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Desde la institución, sostienen que con esta campaña buscan mitigar el impacto del clima invernal y fomentar la solidaridad ciudadana hacia los sectores más vulnerables de la población penitenciaria.