Impulsan habilitación de un nuevo paso fronterizo entre Humaitá y el Chaco argentino

El intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), confirmó que continúan las conversaciones con instituciones de ambos países para regularizar el cruce fronterizo ubicado en Curupayty, un punto que en los últimos años comenzó a ser utilizado con mayor frecuencia por pobladores de la zona debido a la rapidez del trayecto hacia territorio argentino.

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Según explicó el jefe comunal, el traslado tradicional desde el puerto de Humaitá hasta la ciudad argentina de Las Palmas provincia del Chaco (Argentina)demanda más de una hora de viaje, mientras que desde Curupayty el recorrido fluvial se realiza en apenas entre 10 y 15 minutos, convirtiéndose en una alternativa mucho más práctica para pasajeros y transportistas.

Caballero indicó que del lado argentino ya operan organismos de control, como la Prefectura Naval y oficinas migratorias, pero que en territorio paraguayo aún falta la instalación de una dependencia de Migraciones que permita formalizar legalmente el tránsito internacional.

En ese contexto, sostuvo que la Municipalidad de Humaitá está dispuesta a invertir en infraestructura básica y firmar acuerdos institucionales para facilitar el funcionamiento del futuro puesto fronterizo.

Entre las mejoras previstas figuran la construcción de rampas, adecuación de accesos y acondicionamiento del embarcadero.

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Las negociaciones cobraron fuerza tras una reunión realizada recientemente en Humaitá, donde participaron representantes de Las Palmas, autoridades chaqueñas y el diputado nacional Diosnel Aguilera.

Para los próximos días se prevé un nuevo encuentro con la intención de incorporar al Gobierno departamental del Ñeembucú y acelerar los trámites administrativos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es habilitar inicialmente una balsa destinada al transporte de camiones de carga, con la finalidad de descongestionar el intenso movimiento que actualmente soporta el paso fronterizo de Clorinda, por donde circulan diariamente cientos de vehículos pesados.

Las estimaciones preliminares indican que entre el 10% y el 20% del flujo de cargas podría ser redireccionado hacia este nuevo corredor internacional, lo que representaría un importante impulso económico para la región.

A largo plazo, autoridades y pobladores sueñan con la construcción de un puente internacional que consolide definitivamente la conexión entre ambos países.

El futuro paso fronterizo también se ve fortalecido por el avance de las obras de la denominada Ruta Histórica, que une Pilar, Humaitá y Paso de Patria.

Los trabajos ejecutados en los lotes correspondientes permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad luego de las intensas lluvias registradas en la zona.

El intendente remarcó que, mediante gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las empresas constructoras encargadas de la obra vial, se realizaron intervenciones para garantizar la circulación vehicular en un tramo considerado estratégico para el desarrollo turístico, comercial y logístico del sur del país.