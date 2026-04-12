Humaitá: impulsan la apertura de una oficina de Migraciones en Curupayty para fortalecer la conexión con Argentina

El intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), gestiona la habilitación de una oficina de Migraciones en la zona de Curupayty, sitio histórico de la ciudad, con el objetivo de formalizar y agilizar el tránsito fronterizo hacia Las Palmas, en la provincia del Chaco argentino. Es un trayecto que actualmente se realiza en apenas 15 minutos de navegación.

La propuesta forma parte de una estrategia integral para fortalecer la conectividad entre Paraguay y Argentina en el sur del país, en un punto históricamente emblemático como Curupayty, escenario de una de las batallas más importantes de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

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Durante una reciente reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, el jefe comunal avanzó en los lineamientos técnicos del proyecto. Según explicó, existe además un diálogo fluido con autoridades argentinas, quienes comparten el interés de habilitar un servicio regular de transporte fluvial de pasajeros entre ambas márgenes.

El impulso a esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de integración física, tras el anuncio del gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, sobre el interés de avanzar en la construcción de un puente internacional que conecte Puerto Las Palmas con el distrito de Humaitá.

La distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 201 metros en línea directa, lo que refuerza la viabilidad del proyecto.

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En ese sentido, Zdero visitó recientemente al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en Asunción, encuentro en el que se reactivó la agenda bilateral para concretar la obra. La conexión es considerada estratégica para integrar la región y potenciar el desarrollo productivo y logístico.

Desde el punto de vista económico, tanto la futura oficina de Migraciones como el eventual puente internacional representan herramientas clave para dinamizar la economía de Ñeembucú.

La mejora en la conectividad permitiría reducir costos logísticos, facilitar el comercio transfronterizo y abrir nuevas oportunidades para la exportación de productos paraguayos.

Para las autoridades locales estas iniciativas posicionan a Humaitá como un nodo estratégico en la integración regional, con capacidad de atraer inversiones y generar nuevas actividades económicas en la zona.