Control interno del IPS “hace agua” y propicia “actos impropios”, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una dura advertencia sobre la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS), señalando que las históricas y persistentes fallas en sus mecanismos de fiscalización interna generan un escenario de alta vulnerabilidad.

Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR, afirmó de forma categórica que un sistema de control deficiente es el terreno propicio para la comisión de irregularidades administrativas.

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“Un sistema de control interno débil, puede propiciar eventualmente actos impropios, porque fallan los controles, fallan los sistemas”, alertó Fernández al ser consultada sobre las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo en relación a la contabilidad y el manejo de fondos del seguro social.

IPS: “El sistema hace agua y no se toman medidas”

Fernández fue enfática al señalar que las falencias del IPS no son una novedad para sus directivos, ya que el órgano superior de control emite dictámenes desfavorables de manera recurrente tras cada evaluación anual. Apuntó directamente a la responsabilidad de la cúpula del ente previsional para ejecutar las correcciones necesarias. Desde agosto del 2023, la administración del IPS estuvo a cargo de Jorge Brítez, quien presentó renuncia y fue reemplazo por Isaías Fretes el pasado 22 de abril.

“Año tras año nosotros venimos alertando a las autoridades del IPS que deben fortalecer sus sistemas de control interno, que su sistema de control interno es débil, y ese fortalecimiento tiene que partir de la máxima autoridad y su equipo gerencial”, sentenció.

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Para la directora de Control Gubernamental, la inacción ante los reportes oficiales agrava la situación institucional de la previsional. “Si la entidad madre, la entidad fiscalizadora superior del Paraguay te está alertando que tu sistema hace agua, que tu sistema necesita ajustes, que no hay control adecuado, y no se toman las medidas, entonces ellos no pueden decir que no se les alertó”, cuestionó de forma directa.

Caos de sistemas y el debate de la “doble contabilidad”

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones sobre la existencia de una “contabilidad paralela” o el uso simultáneo de dos sistemas contables contrapuestos, Fernández aclaró que la CGR no cuenta actualmente con reportes de sus equipos que certifiquen una duplicidad intencional o fraudulenta, aunque reconoció que el IPS opera bajo una preocupante fragmentación tecnológica.

Según detalló, la institución maneja una multiplicidad de sistemas independientes por área (Aporte Obrero Patronal, caja, jubilaciones, fondos de inversión a través de la plataforma Data Tech, y stock de alimentos), cuyos informes sectoriales deben ser unificados posteriormente por el Departamento de Contabilidad en un balance consolidado.

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Si bien Fernández explicó que esta dispersión de plataformas es común en instituciones complejas, advirtió que la falta de un control interno robusto sobre el flujo de estos datos es lo que genera sospechas y desajustes.

Definición en julio

La veracidad y la transparencia del balance consolidado del IPS están siendo evaluadas a contrarreloj. Fernández explicó que actualmente, un equipo multidisciplinario de la Contraloría ejecuta un paquete de seis auditorías simultáneas dentro de la previsional, las cuales abarcan las áreas financiera, de fondos de jubilaciones, de activos fijos y bienes patrimoniales, de contrataciones públicas, tecnológica y de gestión ambiental (residuos hospitalarios).

Los resultados de esta fiscalización integral realizada anualmente por la Controlaría, que determinarán si el IPS registra íntegramente sus operaciones o si existen sesgos y errores materiales, están previstos para finales del mes de julio. “En este momento la auditoría está en proceso. El auditor tiene que cotejar la información de manera tal a que no haya sesgo. Al culminar, vamos a estar en condiciones de emitir una opinión basada en evidencia suficiente y competente”, concluyó Fernández.