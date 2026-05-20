Caos vehicular en Las Residentas: nuevo viaducto promete agilizar el tránsito

El corredor vial Las Residentas se encuentra en una fase de alta intensidad operativa, con intervenciones simultáneas en drenaje y en estructuras principales, lo cual genera un bloqueo del carril izquierdo en ambos sentidos de circulación en un tramo de 300 metros.

La obra contempla la duplicación de la calzada, el fortalecimiento del sistema de drenaje y la optimización de la conectividad urbana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

“Estamos acompañando los trabajos de armado de la estructura base del futuro viaducto que vamos a tener en esta zona. Este es un intercambiador vial que contribuye a mejorar el problema de capacidad que hoy tenemos en el cruce de las Residentas, el cual está totalmente colapsado”, expresó el Ing. Alejandro Bordón, director de Vialidad del MOPC.

Mencionó que con este intercambiador se va a solucionar esta situación en el tráfico y se va a poder brindar un mejor servicio para el usuario. “Esta obra nos va a ayudar a solucionar un cuello de botella que tenemos en el nudo de las Residentas”.

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El profesional sostuvo que esta obra también brindará una mejora de drenaje, un problema histórico en la zona, con la instalación de más de 500 metros de canales a cielo abierto.

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Sobre el tiempo que tomará finalizar esta obra, apuntó: “Esta obra específica llevará hasta el 26 de mayo. Luego de eso se va a rellenar y reconstruir la calzada. Después de eso viene el montaje de las pilas, que son elementos prefabricados”.

Señaló que durante la colocación de estas pilas, el tránsito en la zona se tendrá que cerrar, porque se estarán utilizando grúas de gran tamaño. “Esto se va a tratar de realizar un día domingo, cuando el tráfico es mucho menor”.