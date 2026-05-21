Asalto y toma de rehén en Itakyry: liberan a adolescente que había sido llevado como “garantía”

De acuerdo con los primeros datos, tras ser liberado con el auto de la familia a unos 20 kilómetros del sitio del asalto, el menor pidió auxilio en una vivienda de la zona, cuyos ocupantes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Tras la comunicación, agentes policiales acudieron al lugar y confirmaron que se trata del joven raptado.

Según relataron los investigadores, los asaltantes habrían manifestado a la familia que se llevarían al adolescente para evitar que alertaran de inmediato a la Policía. Sin embargo, al retirarse del sitio aproximadamente a las 03:30 y no tener noticias del menor, los familiares decidieron denunciar el hecho ante la Comisaría 12ª.

El caso genera una intensa movilización policial en toda la zona norte de Alto Paraná. Agentes de distintas dependencias, con apoyo de efectivos enviados desde Ciudad del Este, continúan realizando rastrillajes para tratar de ubicar a los autores del asalto, quienes hasta el momento no fueron localizados.

El asalto

El hecho ocurrió en el supermercado El Campo, ubicado en la zona céntrica de Itakyry. Según los datos, cuatro hombres armados llegaron a pie hasta la vivienda situada en la parte posterior del local comercial, donde redujeron a toda la familia.

El atraco se inició cerca de las 02:00 y se prolongó hasta aproximadamente las 03:30. Durante ese tiempo, los delincuentes revisaron la vivienda y el comercio, logrando apoderarse de G. 45 millones guardados en una caja fuerte y otros G. 5 millones de la caja registradora.

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Posteriormente, llevaron como garantía al menor de edad y huyeron en un automóvil Toyota Allex perteneciente al propietario del supermercado. Además, se llevaron seis teléfonos celulares y el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado.