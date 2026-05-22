Influenza es principal causa de consultas médicas en el país, alerta Salud Pública

Las enfermedades respiratorias continúan ejerciendo una fuerte presión sobre el sistema de salud pública. Según el último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, la Influenza y el Rhinovirus lideran actualmente las causas de atención médica en los establecimientos sanitarios, manteniendo la curva de consultas por encima del umbral estacional correspondiente a esta época del año.

El informe oficial revela que la última semana cerró con 2.276 consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) solo en los Centros Centinelas, acumulando un total de 35.752 consultas a nivel nacional en lo que va del año. A pesar de un ligero descenso en la demanda atribuido a los recientes días feriados, la proporción de pacientes con cuadros respiratorios sigue siendo predominante.

Virus respiratorio: hospitalizaciones y cifras de mortalidad

La gravedad de la situación se refleja en los datos de internaciones. Durante la última semana epidemiológica, se registraron 273 personas hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). De este total, el 17% requirió ingresar a unidades de cuidados intensivos.

El impacto de estas infecciones se distribuye principalmente en tres franjas vulnerables:

Niños y jóvenes de 5 a 19 años: representan el 25% de los internados.

Adultos mayores de 60 años: equivalen al 24% de los casos.

Niños menores de 2 años: constituyen el 21% de las hospitalizaciones.

En lo que va de 2026, las autoridades sanitarias ya han confirmado 74 fallecimientos asociados a virus respiratorios. Tres de estos decesos ocurrieron en la última semana, vinculados directamente a casos de Influenza A. Los registros oficiales confirmaron que ninguno de los fallecidos contaba con la dosis de la vacuna antigripal de la presente temporada.

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Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) insiste en que la vacunación anual es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones severas y muertes. La dosis disponible para este año protege contra las cepas circulantes más peligrosas: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

¿Dónde están disponibles las vacunas contra la influenza?

Las dosis se encuentran disponibles de forma gratuita en los vacunatorios y establecimientos de salud dependientes de Salud Pública a nivel nacional. Las autoridades recuerdan que el sistema inmunológico requiere de aproximadamente dos semanas tras la aplicación para desarrollar la protección efectiva, por lo que se solicita acudir lo antes posible antes del inicio de las temperaturas más frías.

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Con el fin de frenar la cadena de contagios y evitar el ausentismo laboral y escolar masivo, la cartera sanitaria emitió las siguientes directrices: