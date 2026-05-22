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22 de mayo de 2026 a la - 16:29

Itacurubí del Rosario: piden la reparación de un puesto de salud

El puesto de salud en la colonia Gral. Cáceres de Itacurubí del Rosario presenta una infraestructura muy deteriorada.
El puesto de salud de la colonia Gral. Cáceres, de Itacurubí del Rosario, presenta una infraestructura muy deteriorada.Sergio Escobar

ITACURUBÍ DEL ROSARIO. Habitantes de la colonia Gral. Cáceres, de Itacurubí del Rosario, piden que el Ministerio de Salud realice la refacción del puesto de salud de la comunidad. También solicitan la ayuda de la Gobernación de San Pedro para la compra de un tanque elevado que permita mejorar el servicio de agua potable.

Por Sergio Escobar Rober

Usuarios del Puesto de Salud de la colonia Gral. Cáceres, que cuenta con una población aproximada de 400 habitantes, señalaron que el local sanitario necesita ser reparado para garantizar el buen funcionamiento de los servicios.

Otra preocupación de los pobladores es la documentación del predio donde se encuentra el local. Según los lugareños, debe ser transferido al Ministerio de Salud para que funcione sin inconvenientes.

La institución de salud cuenta con una funcionaria que presta servicio a los pobladores de la comunidad
El puesto sanitario de la colonia General Cáceres cuenta con la atención de una licenciada, que dirige todos los servicios de la dependencia.

La licenciada Mary Rosa Martínez, encargada del Puesto de Salud de la colonia General Cáceres, indicó que, a pesar de la precariedad del puesto de salud, ofrecen atención básica a las personas que acuden.

“Aquí estamos de lunes a viernes, desde las 7:00 de la mañana hasta las 13:00, cumpliendo con nuestro compromiso con la población. Por más de que nuestro puesto no cuenta con todas las comodidades necesarias, fundamentalmente necesitamos la reparación de la infraestructura edilicia y el cercado perimetral de nuestro local, que también se encuentra en deplorables condiciones”, subrayó la funcionaria.

Principales necesidades

Domingo Acosta habló sobre la infraestructura del puesto de salud y el sistema de agua potable en Gral. Cáceres.
Domingo Acosta, presidente de la comisión de fomento de la colonia General Cáceres.

El presidente de la comisión de fomento de la colonia General Cáceres, Domingo Acosta, también se refirió al déficit en el servicio de agua potable para unos 80 usuarios. Desde hace más de un año vienen padeciendo la escasez de agua debido a la falta de un tanque elevado para que el pozo artesiano pueda abastecer a toda la población, explicó.

Mencionó que presentaron un pedido de compra de un tanque a la Gobernación de San Pedro, pero que no tuvieron respuesta.

Lea más: Puesto de salud de Itacurubí del Rosario funciona en una lechería desde hace un año

Verificar el lugar

El director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, manifestó que, por el momento, no tiene ningún pedido oficial de mejoramiento del citado puesto de salud. No obstante, se comprometió a enviar un equipo de trabajo para verificar la situación de las instalaciones.

También tratamos de contactar con algún encargado de la Secretaría de Salud de la Gobernación de San Pedro, pero el número de teléfono que nos proveyeron estaba sin señal. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al caso.