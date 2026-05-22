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22 de mayo de 2026 a la - 17:57

Paraguay y Corea se alían por el bienestar de los adultos mayores

Mujer mayor recibe atención médica, mientras otra observa, acompañadas de un hombre con chaleco azul y mesa con utensilios de salud.
Profesionales de la salud atienden a una mujer mayor durante el evento de promoción de la salud para la tercera edad.Gentileza

Organizado por KOICA y el Ministerio de Salud, el evento “Promoción de la Salud de las Personas Mayores” reunió a autoridades de Paraguay y Corea para impulsar el bienestar de la tercera edad. La jornada ofreció atención médica, cuidado cognitivo y actividades físicas, con el fin de fortalecer el autocuidado y consolidar una red de cooperación comunitaria sostenible.

Por Nadia Cano

En una destacada jornada de cooperación y compromiso social, se llevó a cabo hoy el evento “Promoción de la Salud de las Personas Mayores, una iniciativa impulsada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) buscando transformar la calidad de vida de este sector de la población.

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La actividad se centró en la planificación y ejecución de programas diseñados específicamente para el bienestar de los adultos mayores. El motor del evento fueron los voluntarios del programa World Friends Korea, quienes unieron esfuerzos con diversas instituciones clave para maximizar el impacto de las intervenciones comunitarias.

Una red de colaboración interinstitucional

El encuentro logró convocar a importantes actores del ámbito nacional e internacional, entre los que se destacaron el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), la Embajada de la República de Corea, el Centro Educativo Coreano en Paraguay, además de exbecarios de KOICA y del Gobierno coreano, junto a voluntarios generales y de proyectos específicos.

Cuatro jóvenes en trajes de taekwondo animan a un grupo de mujeres de diferentes edades en un evento al aire libre con carpas.
Cuatro jóvenes en trajes deportivos de taekwondo dirigen una actividad física para mujeres en un evento de salud comunitario.

El evento contó con la presencia de Hyuk-Sang Sohn, embajador de la República de Corea; Hyeyoung Shin, directora KOICA Paraguay; Gustavo Ortiz, director Servicios y Redes de Salud, además del Federico Lezcano, director del Complejo Santo Domingo para adultos mayores.

Abordaje integral: cuerpo, mente y comunidad

La jornada ofreció una amplia gama de servicios gratuitos y actividades vivenciales adaptadas a las necesidades de los participantes. Se desarrollaron diversos espacios dedicados exclusivamente al cuidado cognitivo y emocional, herramientas clave para el bienestar mental de la tercera edad.

Tres mujeres concentradas en juego de cartas, con chaquetas en colores negro y fucsia, rodeadas de un ambiente festivo al aire libre.
Un grupo de mujeres participa en actividades recreativas durante el evento 'Promoción de la Salud de las Personas Mayores'.

Asimismo, se realizaron sesiones de actividad física adaptada, chequeos de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas, acceso a servicios de salud pública y, como complemento para el bienestar integral, atención estética mediante servicios de peluquería.

Mujer joven en chaqueta gris entrega folletos a cuatro mujeres mayores interesadas, en un ambiente tranquilo con carteles y una bandera de Paraguay.
Una joven entrega material informativo a mujeres mayores durante la actividad de salud organizada por KOICA y el Ministerio de Salud.

A través de este tipo de iniciativas, KOICA reafirma su compromiso con la promoción de una vida digna, activa y saludable para las personas mayores, impulsando espacios de cooperación y participación comunitaria que contribuyan al bienestar y la inclusión social, destacaron los organizadores.