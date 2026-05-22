Nacionales
22 de mayo de 2026 a la - 11:19

San Juan Bautista: pobladores de Ibáñez Rojas exigen reparación seria de caminos vecinales

Camino de tierra en entorno rural con marcas de maquinaria, rodeado de vegetación y árboles, bajo un cielo despejado.
En uno de los tramos donde se trabajó solo se realizó un raspado del camino y se olvidaron de canalizar a los costados.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Pobladores de la comunidad de Ibáñez Rojas, una de las compañías de este distrito, solicitan a las autoridades municipales y departamentales una reparación adecuada de los caminos vecinales y no trabajos “vai vai” que, con la primera lluvia, vuelvan a deteriorarse. Señalan que esta situación les deja aislados y con serias dificultades para salir de la comunidad.

Por Jesús Riveros

Vecinos de la comunidad de Ibáñez Rojas, perteneciente al distrito de San Juan Bautista, Misiones, piden a las autoridades municipales y departamentales que intervengan en la reparación de los caminos vecinales, de manera seria y sin realizar trabajos superficiales que no resuelven el problema de fondo.

Los pobladores mencionaron que en estos días se han utilizando maquinarias viales para efectuar las labores de reparación, pero que se trata solo de un simple raspado de la vía, el cual no soluciona el mal estado del camino, sino que empeora la situación.

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Para solucionar el problema, es necesario realizar un raspado adecuado, rellenar con ripio y efectuar una compactación correcta. Además, se debe instalar un buen sistema de canalización de cunetas a lo largo de todo el recorrido, con el fin de evitar que se forme el efecto de cuenca en la vía.

De esta forma, las aguas que caen por las lluvias podrán desaguar por sus costados, logrando que la ruta se mantenga en buenas condiciones y sea transitable.

Camino de tierra sin mantenimiento en Ibáñez Rojas, rodeado de vegetación y polvo levantado por vehículos.
Vecinos de la comunidad de Ibáñez Rojas, Misiones, piden una intervención adecuada en los caminos vecinales.

Piden a los políticos que se están postulando para la Intendencia de San Juan Bautista, que realicen su campaña política después de una lluvias, para que de esta manera puedan ver y vivir de primera mano la realidad que enfrentan los pobladores.

Se trata de una zona habitada principalmente por productores agropecuarios, quienes diariamente deben trasladarse hasta la capital departamental u otras ciudades para comercializar sus productos. Sin embargo, el mal estado de las vías dificulta sus desplazamientos y les genera importantes pérdidas económicas.