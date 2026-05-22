San Juan Bautista: pobladores de Ibáñez Rojas exigen reparación seria de caminos vecinales

Vecinos de la comunidad de Ibáñez Rojas, perteneciente al distrito de San Juan Bautista, Misiones, piden a las autoridades municipales y departamentales que intervengan en la reparación de los caminos vecinales, de manera seria y sin realizar trabajos superficiales que no resuelven el problema de fondo.

Los pobladores mencionaron que en estos días se han utilizando maquinarias viales para efectuar las labores de reparación, pero que se trata solo de un simple raspado de la vía, el cual no soluciona el mal estado del camino, sino que empeora la situación.

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Para solucionar el problema, es necesario realizar un raspado adecuado, rellenar con ripio y efectuar una compactación correcta. Además, se debe instalar un buen sistema de canalización de cunetas a lo largo de todo el recorrido, con el fin de evitar que se forme el efecto de cuenca en la vía.

De esta forma, las aguas que caen por las lluvias podrán desaguar por sus costados, logrando que la ruta se mantenga en buenas condiciones y sea transitable.

Piden a los políticos que se están postulando para la Intendencia de San Juan Bautista, que realicen su campaña política después de una lluvias, para que de esta manera puedan ver y vivir de primera mano la realidad que enfrentan los pobladores.

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Se trata de una zona habitada principalmente por productores agropecuarios, quienes diariamente deben trasladarse hasta la capital departamental u otras ciudades para comercializar sus productos. Sin embargo, el mal estado de las vías dificulta sus desplazamientos y les genera importantes pérdidas económicas.